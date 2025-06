Un milliard de dollars en jeu : le prize-money record de la Coupe du monde des clubs FIFA 2025 motive les grands clubs européens, prêts à tout pour décrocher les 125 millions de dollars promis au vainqueur.

On ne vous apprend en disant que le prize-money de la Coupe du monde des clubs FIFA 2025 est complètement fou. C’est d’ailleurs ce qui motive les grosses écuries européennes qui vivent une saison à rallonge. Par exemple, Paris Saint-Germain, facile vainqueur de son premier match contre l’Atlético Madrid (4-0), semble vouloir jouer à fond cette compétition malgré sa Ligue des champions remportée, fin mai.

Au total, près de 1 milliard de dollars va être distribué aux 32 clubs qui prennent part à ce Mondial organisé aux États-Unis. Dans le détail, 525 millions de dollars sont partagés rien que pour la participation tandis que 475 millions le sont en fonction des résultats.

Jusqu’à 125 millions de dollars pour le vainqueur

Concrètement, les clubs européens – Chelsea, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, le PSG, l’Inter Milan, le FC Porto, Benfica, le Borussia Dortmund, la Juventus Turin, l’Atlético Madrid et le FC Salzbourg – vont toucher entre 12 et 39 millions de dollars chacun juste pour jouer la compétition. Les autres clubs toucheront un peu moins : 15 millions pour les clubs sud-américains, 9 millions pour les clubs nord-américains, africains et asiatiques tandis que ceux de l’Océanie empocheront « seulement » 3,5 millions de dollars.

En plus de cette belle somme, chaque équipe sera récompensée en fonction de ses performances. Chaque victoire rapporte 2 millions de dollars. 1 million est offert pour le match nul. Une qualification en huitièmes de finale permet de toucher 7,5 millions de dollars en plus. 21 millions de dollars seront offerts aux qualifiés pour le dernier carré de cette Coupe du monde des clubs.

La FIFA ne gardera pas un centime

Si on additionne tout ça, le vainqueur de la compétition gagnera plus de 125 millions d’euros (soit un peu plus de 108 millions d’euros). « Le modèle de distribution de la Coupe du monde des clubs va de pair avec le plus haut niveau du football de clubs. Il représente la plus grosse dotation jamais attribuée à une compétition comprenant une phase de groupes et une phase à élimination directe pour un total maximum de sept matches et avec un montant possible de 125 millions de dollars prévu pour les vainqueurs », explique Gianni Infantino.

« De plus, la FIFA ne gardera pas un centime généré par cette compétition : toutes les recettes seront redistribuées au football de clubs. Les réserves de la FIFA – qui sont mises de côté aux fins du développement du football mondial via nos 211 associations membres – ne seront quant à elles pas sollicitées », précise le président de l’instance mondiale.

