14,99€, le prix à payer pour voir en pay-per-view le combat de boxe Fury VS Ngannou depuis la France sur DAZN PPV

Ce samedi, l’Arabie Saoudite accueille le combat de boxe « battle of the baddest » opposant Tyson Fury à Francis Ngannou.

Pour cette affiche atypique entre le champion du monde WBC des poids lourds Tyson Fury et l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou, la plateforme de streaming DAZN a récupéré la grandes majorité des droits de retransmission à travers le monde à l’exception du Royaume-Uni, la République d’Irlande, les USA et le Canada.

En France, les fans devront ainsi acheter le combat à la soirée (pay-per-view) via DAZN PPV. La chaîne, qui est désormais accessible dans les offres CANAL+ SPORT, ne suffira donc pas. Il faudra payer en plus le prix de 14,99€ pour suivre la soirée en direct et en exclusivité. Un prix plus élevé que dans d’autres pays en Europe. Au Pays-Bas, le combat est vendu par exemple au prix de 9,99€ sur DAZN PPV.

Un combat entre un champion de boxe et de MMA qui fait suite à celui de 2017 entre Floyd Mayweather et Conor McGregor à la T-Mobile Arena de Las Vegas. « Le combat du siècle » avait généré 6,7 millions de ventes en PPV.

L’Arabie Saoudite toujours plus impliquée dans la communication par le sport

Pour accueillir le combat dans la ville de Riyad, l’Arabie Saoudite a bien évidemment sorti le carnet de chèque. Comme pour d’autres destinations, ce combat peut se justifier comme un moyen de promouvoir son territoire et faire venir des touristes. L’occasion de mettre en avant « Riyadh Season », récent sponsor maillot de l’AS Roma, la saison des festivals du pays. La campagne promotionnelle autour de ce combat est d’ailleurs exceptionnelle.

Un clip musical des rappeurs Flowdan, Lil Baby et Skrillex a notamment été réalisé avec Ngannou ou encore le local Cristiano Ronaldo.

Sur le site battleofthebaddest.com, les fans de boxe peuvent tenter de remporter 100 000 dollars en pronostiquant le résultat du combat.

Une expérience en réalité augmentée est également proposé pour les plus connectés.

Combien vont gagner Furry et Ngannou ?

Il y a quelques semaines, Fury a ainsi déclaré au Mirror que Ngannou gagnerait 10 millions de dollars pour le combat. De son coté, le boxeur anglais pourrait empocher 5 fois plus, soit 50 millions de dollars selon The Sun. Des sommes qui ne prendraient pas en compte les revenus sponsoring.

Furry VS Ngannou, le combat sur les réseaux sociaux

