180€, le prix des lunettes de soleil Oakley signature Kylian Mbappé (HSTN)

Ambassadeur Oakley, Kylian Mbappé a désormais une collection de lunettes signatures avec des solaires et des optiques pour adultes et enfants.

« Pour moi, être un joueur de football signifie comprendre l’importance de prêter attention au moindre détail », explique Kylian Mbappé, dans un communiqué. « J’ai apporté cette même mentalité dans la création de ma nouvelle collection signature avec Oakley. Les couleurs audacieuses et vives reflètent ma personnalité, tout en ayant des designs esthétiques et polyvalents – De la même manière que j’ai ma propre philosophie de jeu, chaque lunette a son propre style. »

La nouvelle collaboration entre Oakley et l’attaquant français comprend quatre modèles : le modèle HSTN pour les adultes, en solaire et optique (RX), et la Frogskins pour les plus jeunes, également disponible en solaire et optique.

La monture solaire de la collection signature Kylian Mbappé, la HSTN, est disponible avec une monture bicolore BiO-Matter avec des verres Prizm Bronze Tungstène Iridium, « conçus pour améliorer la perception des couleurs et des contrastes et offrir une meilleure expérience visuelle au quotidien. »

Toutes les lunettes de la collection signature 2023 Kylian Mbappé sont ornées des initiales de Kylian Mbappé et accompagnées d’une housse reprenant le monogramme K.M et des détails couleur or.

Comptez 180€ pour vous offrir la paire de solaires Mbappé x Oakley.