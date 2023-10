A la découverte du Club XV France, l’espace hospitalité VIP « comme au stade » de la Fédération Française de Rugby pour la Coupe du Monde 2023

En pleine Coupe du Monde de Rugby 2023, la Fédération Française de Rugby (FFR) a créé un espace hospitalité VIP « comme au stade » à la Gare des Invalides.

« Nous voulons vraiment recréer une ambiance comme au stade » nous explique Alexandre Anginot, directeur marketing et commercial de la FFR. Cette salle aux couleurs du XV de France, située au Pavillon des Invalides ouvre uniquement lors des matchs des Bleus.

Destinée aux partenaires de la fédération mais également aux clients BtoB, élus, clubs et fans, l’offre varie de 300€ à 500€ par personne et par soirée en fonction du « prestige » de l’adversaire. Des packs sont également proposés (voir plus bas).

Tapis de pelouse synthétique, vestiaire, gradins… Tout a été conçu pour se sentir comme dans un stade. Aux murs, des maillots des Equipes de France de rugby à 7, à XV, féminine et masculine offrent une décoration 100% rugby. Chacun de ces éléments sera d’ailleurs renvoyé et réutilisé à Marcoussis. « C’est un espace éco-conçu » ajoute Alexandre Anginot.

Une partie musée, retraçant les grands moments de l’histoire du rugby français peut également être observée. Dans la salle, des stands Ricard, Lillet ou encore 1664 font aussi partie de l’expérience. Sans oublier la boutique officielle FFR pour les fans n’étant pas encore équipés. Le traiteur Fleur de mets assure le service restauration. Les jours de match, un caricaturiste et un photographe se baladent dans les rangs pour immortaliser la soirée.

« L’objectif c’est d’avoir un cadre d’hospitalité comme au stade mais moins cher que celle de la Coupe du Monde qui offre tout de même des moments privilégiés. » précise Alexandre Anginot.

Le Club XV de France rouvrira ses portes le 6 octobre pour le dernier match des phases de groupe face à l’Italie.

