A l’occasion du centenaire, Rolex prolonge avec les 24 heures du Mans

A l’occasion du centenaire des 24 Heures du Mans organisé il y a quelques jours, Rolex a officialisé la reconduction de son partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC).

Partenaire Officiel et Montre Officielle des 24 Heures du Mans depuis 2001, Rolex « réaffirme son attachement à l’ingénierie de pointe et au dépassement de soi ». Un contrat pluriannuel qui « nous amène vers la prochaine décennie » nous souffle-t-on.

Chaque année, l’horloger se distingue notamment en offrant 3 montres à l’équipage vainqueur. Cette année, les pilotes de la Ferrari n°51 ont reçu une Oyster Perpetual Cosmograph Daytona.

« Ce renouvellement à l’occasion du Centenaire de la plus ancienne course d’endurance au monde incarne notre attachement à avoir une vision sur le long terme avec nos partenaires. Notre volonté de soutenir cette course mythique demeure, ainsi que notre engagement dans l’évolution de ce sport, ses innovations et ses talents, en poursuivant l’excellence. » explique Jean-Frédéric Dufour, Directeur Général Rolex, dans un communiqué. Il y a quelques mois, Rolex a renouvelé pour 10 ans son contrat avec le championnat de voile SailGP.

« Je suis ravi de renouveler notre partenariat avec cette prestigieuse marque qu’est Rolex. Nos deux entités partagent de nombreuses valeurs communes et je tiens à remercier Rolex pour la fidélité accordée au fil des années » ajoute Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest. « Depuis plus de vingt ans désormais, l’ACO peut compter sur le soutien précieux de cette marque mythique avec qui nous partageons un ambassadeur de renom : Tom Kristensen, qui a permis au Centenaire des 24 Heures du Mans de rayonner à travers le monde ces derniers mois. »

