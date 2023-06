A quelques jours de la Draft NBA, Nanterre 92 met en vente le premier maillot de joueur pro de Victor Wembanyama

A quelques jours de la Draft NBA 2023 qui va voir Victor Wembanyama intégrer le championnat de basket nord américain, son ancien club de Nanterre 92 surfe sur la vague en commercialisant son premier maillot de joueur professionnel.

En attendant de savoir quelle sera la réussite sportive du basketteur français en NBA dans les années à venir, le club de Nanterre met en vente quelques maillots de la saison 2020-2021 floqués du nom Wembanyama et du numéro 32.

« Victor va marquer l’histoire (soyez-en sûrs !) et tout a commencé avec cette tenue ! » explique Nanterre 92 sur sa boutique en ligne. Le maillot replica fabriqué par l’équipementier Peak est en vente au prix de 80 euros en édition limitée.

Sur Twitter, le club français a posté un message en anglais pour annoncer la vente du premier maillot pro de « Wemby », les américains semblent donc être la cible de cette vente.

Buy Victor Wembanyama first ever Pro jersey ! 🤩@vicw_32 made his first steps with Nanterre 92 during season 2020/21 wearing our iconic white & green jersey.

Victor will make history and it all started with this set ! 💎 Limited Edition

Buy Online ➡️ https://t.co/vnvdp54VcG pic.twitter.com/RbF6M5FTdv

— Nanterre 92 (@Nanterre92) June 20, 2023