Activation – Le Groupe BPCE installe un affichage géant « Paris 2024 » sur la tour abritant son siège social

Premier Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Groupe BPCE affiche en grand son soutien avec un habillage des façades de son siège social.

3ème plus grand immeuble de Paris, la Tour BPCE Est située dans le 13ème arrondissement se pare des couleurs de Paris 2024 avec un « vitrophanie magistrale » qui recouvre 11 étages sur une surface de 2500m2 (hauteur de 44 mètres x 57 mètres de large). Une forte visibilité pour ce partenariat à proximité du périphérique, boulevard des Maréchaux… qui durera jusqu’à septembre 2024 comme nous l’explique BPCE.

« Huit autres bâtiments franciliens affichent également en grand ce partenariat et mettent à l’honneur le soutien des marques du groupe – Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis Investment Managers, Natixis Corporate and Investment Banking, Banque Palatine et Oney – à un collectif de 240 athlètes dont près de 70 para-athlètes. » ajoute BPCE.

