Activation – L’horloger IWC met le paquet pour le Grand Prix de Miami avec Lewis Hamilton et Mercedes-AMG PETRONAS F1

Pour la deuxième année consécutive, Miami accueillera un Grand Prix de Formule 1 ce week-end. Une occasion pour IWC, partenaire de l’écurie Mercedes, de faire le show et de se mettre aux couleurs locales.

L’horloger suisse a d’abord sorti une nouvelle édition de la Montre d’Aviateur Chronographe 41 Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team. Après avoir dévoilé ce modèle lors de la course de Miami l’année dernière, IWC y apporte des nouveautés en ajoutant de nouveaux bracelets en caoutchouc.

L’un est rose, « Miami Pink » pour être précis, et représente le style de vie ensoleillé de la ville la plus peuplé de Floride. L’autre reprend le vert si symbolique de l’écurie allemande. Le boîtier de la montre est lui construit en « titane grade 5, un métal remarquablement rigide ». Sir Lewis Hamilton ainsi que George Russell la porteront avec le bracelet rose vif, tout comme les membres de l’écurie.

La montre sera en vente uniquement sur le site d’IWC et dans la boutique éphémère situé au Jungle Plaza, ouverte du 3 au 5 mai juste avant le week-end du Grand Prix, au prix de 8 700€.

Une activation basket en hommage à la culture américaine

En parallèle, la marque de montres a installé un terrain de basket sur la Jungle Plaza. Cette semaine, plusieurs ambassadeurs ont été invité par IWC. Derrière le panier, une énorme fresque affichant Lewis Hamilton avec la montre « Miami Pink ». L’année dernière, l’horloger avait organisé un tournoi de golf en présence d’Hamilton et de Tom Brady.

Sur le terrain, le septuple champion du monde de Formule 1 était accompagné de l’acteur américain James Marsden et l’ancien footballeur professionnel Antrel Rolle pour former la « Team Pink », portant la montre rose. En face, l’acteur canadien Simu Liu, le skateur olympique américain Jagger Eaton et le fondateur et PDG de Dibia DREAM, Brandon Okpalobi, ont formé la « Team Green » portant ainsi la montre verte.

Sur le terrain, les deux équipes devaient réaliser plusieurs défis comme des dribbles, des lay-ups et des lancés francs. Le tout dans un temps limité bien sûr. L’actrice américaine Monica Barbaro était également présente et se chargeait de repartir les points.

Pour organiser cet événement, IWC a collaboré avec Dibia DREAM. Une association à but non-lucratif qui favorise le changement social grâce à l’éducation STEM et au sport pour les jeunes défavorisés de Miami. Certains enfants de l’organisation étaient d’ailleurs « ramasseurs de balles » lors de l’opération. Des ballons de la marque Puma, autre partenaire de l’écurie de F1.

Le terrain de basket restera sur la Jungle Plaza jusqu’à vendredi et sera ensuite légué à Dibia DREAM et à la ville de Miami par IWC.

