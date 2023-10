adidas annonce que la date du 10 octobre (10/10) devient le « Messi Day »

Aujourd’hui, adidas a annoncé sur les réseaux sociaux que le 10 octobre serait dorénavant le « Messi Day ».

« 10/10 – a day. a number. the goat. we introduce from today that 10/10 is officially Messi Day. stay tuned for what’s to come. you’re not ready. »

Que peut bien préparer l’équipementier de Lionel Messi dont l’équipe de Miami ne participera pas au Playoffs 2023 de la Major League Soccer ? Une collection spécifique ? L’annonce de la retraite de l’argentin ?

🔟/🔟

Comme le précise la marque aux trois bandes, il faudra rester connecté pour en savoir plus sur ce « Messi Day, Forever »…

