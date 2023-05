adidas dévoile le nouveau maillot domicile de « MOF » de l’Olympique Lyonnais pour la saison 2023-2024

Cet après-midi, l’Olympique Lyonnais a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024.

Conçu par adidas, ce maillot sera porté par les joueurs et les joueuses ce samedi en Ligue 1 Uber Eats et D1 Arkema pour la double réception du Stade de Reims au Groupama Stadium.

« Combinant couleurs traditionnelles et références emblématiques au patrimoine gastronomique de la ville de Lyon, cette nouvelle tunique met en lumière les valeurs communes qui lient le club et la capitale de la gastronomie depuis sa création, il y a plus de 70 ans » explique un communiqué de l’OL. « L’identité du club est représentée par les fines lignes verticales rouges et bleues arborées sur le devant du maillot, personnifiant son enracinement dans un territoire de confluences chargé d’Histoire. Le col tricolore qui reprend les couleurs emblématiques du club est une évocation des chefs qui incarnent la gastronomie lyonnaise et transmettent leur savoir-faire aux jeunes générations. La transmission est également l’un des piliers de l’académie du club. »

Un col bleu-blanc-rouge qui est donc un clin d’oeil direct au col tricolore porté par les cuisiniers élus Meilleur Ouvrier de France (MOF) et qui nourrit évidemment le storytelling de ce nouveau maillot de l’OL.

Pour ce lancement, la marque aux trois bandes et l’OL ont décidé de mettre en scène quelques joueurs (Cherki, Caqueret,…) et joueuses ainsi que l’ancien attaquant Sonny Anderson.

« Les détails dorés et le piqué haut de gamme de la matière rappellent la qualité de la formation et la recherche permanente de l’excellence […] Tout en élégance, ce nouveau maillot célèbre les joueurs et joueuses du club qui écriront l’histoire sous le regard de leurs formateurs, des légendes de l’OL et de tous les Lyonnais. »

Emirates et Mastercard comme principaux sponsors maillots

Sur la face avant du maillot de l’équipe masculine, on retrouve le logo de la compagnie aérienne Emirates, sponsor depuis 2020. Sur le maillot des féminines, c’est le logo de Mastercard qui sera une nouvelle fois bien visible.