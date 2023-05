adidas dévoile le nouveau maillot domicile du Bayern Munich pour la saison 2023-2024

Les nouveaux maillots de football pour la saison 2023/2024 se dévoilent un à un. Aujourd’hui, c’est au tour du FC Bayern Munich de sortir le sien. Une tenue rouge et blanc en hommage au passé du club.

Cette saison, on change ! Ou plutôt, on revient à l’original. Finis le dominant rouge sur le maillot du Bayern. Pour la saison 2023/2024, la majeure partie de la tunique est blanche. Seules les manches, le liseré du col et quelques détails comme le logo adidas, l’écusson et le sponsor T-Mobile sont rouges.



On pourrait croire à un nouveau design. Pourtant, la marque allemande précise que ce nouveau maillot domicile rend hommage à celui que portait le club lors de sa première saison en Bundesliga en 1965/1966. À l’époque, les liserés du col et des manches venaient s’accorder à un haut totalement blanc. Le short lui était rouge tant dis que les chaussettes étaient blanches. La saison prochaine le short et les chaussettes seront rouges.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Bayern (@fcbayern)



À l’intérieur du col, le message « Rot & Weiß ein Leben lang » (« rouge et blanc pour la vie »). La marque aux trois bandes poursuit son engagement et annonce s’associer au Superbloom Festival (un festival de musique se déroulant le 2 et 3 septembre à Munich) « pour élever l’histoire et démontrer que Munich est aussi rouge et blanc ».



Tout comme le nouveau maillot de la Juventus, la version que porteront les joueurs du Bayern sera composée de la technologie HEAT.RDY. Celle des supporters bénéficie de l’AEROREADY. Les deux versions sont entièrement faites à partir de polyester recyclé. Là aussi, il faudra compter 150€ pour l’authentic jersey et 100€ pour la version supporter.

