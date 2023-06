adidas dévoile le nouveau maillot domicile du Real Madrid pour la saison 2023-2024 (avec une première dans l’histoire du club)

Ce matin, adidas a dévoilé le nouveau maillot domicile du Real Madrid pour la saison 2023-2024. Pour la première fois dans l’histoire du club, le maillot arbore le slogan du club « Hala Madrid » à l’arrière du col.

Le nouveau maillot, floqué du logo Emirates sur la face avant, est bien évidemment blanc accompagné de bandes bleu marine et or.

« Cette saison, nous proposons aux fans du Real Madrid, un des clubs les plus élégants du monde sur le terrain et en dehors, un maillot d’une simplicité évocatrice de luxe. Chaque détail a été pensé et élaboré avec soin pour marquer les esprits et renforcer le lien qui unit les athlètes et leurs fans, » explique Sam Handy, vice-président responsable du Design pour adidas Football, dans un communiqué. « Les nuances de blanc caractéristiques des tenues du Real Madrid depuis sa création génèrent des émotions fortes chez tous ceux qui les portent et c’est cette exaltation partagée à laquelle nous rendons aujourd’hui hommage. »

Pour ce lancement, adidas et le Real Madrid présentent également le maillot de l’équipe féminine et celui de l’équipe de basket (floqué Autohero sur la face avant).

Comptez 100€ pour la version replica et 150€ pour la version portée par les joueurs sur le terrain.