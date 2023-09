adidas dévoile une nouvelle chaussure de running vendue à 500 euros (ADIZERO Adios Pro Evo 1)

Aujourd’hui, adidas a dévoilé sa nouvelle chaussure de running avec la « ADIZERO Adios Pro Evo 1 ». Un modèle haut de gamme qui est vendu au prix de 500 euros.

Avec un poids de 138 grammes, cette chaussure de la marque aux trois bandes se revendique comme « 40 % plus légère que tous les autres modèles de course de pointe d’adidas ». Elle sera portée en course (marathon) par certains athlètes sponsorisés par adidas.

« L’ADIZERO Adios Pro Evo 1 illustre parfaitement notre slogan « Impossible is Nothing ». Nous nous sommes donné pour objectif d’élaborer une chaussure de course dotée des technologies de la gamme ADIZERO que les coureurs exigeants aiment, mais avec un poids qui était du jamais vu chez adidas » explique Patrick Nava, vice-président responsable du département Product, Running & Credibility Sports chez adidas, dans un communiqué.

Afin d’exprimer visuellement sa légèreté, cette chaussure au design minimaliste est faite de matériaux translucides.

« Dans la lignée de l’évolution de la gamme ADIZERO, l’ADIZERO Adios Pro Evo 1 présente une construction remaniée avec un rocker d’avant-pied unique en son genre, placé à 60 % de la longueur de la chaussure. Cette innovation a été testée en laboratoire pour favoriser une impulsion vers l’avant et améliorer l’efficacité de la course » ajoute adidas.

La paire d’ADIZERO Adios Pro Evo 1 sera vendue au prix de 500 euros, dans un premier temps en édition limitée.

