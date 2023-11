adidas dévoile une paire de crampons co-brandée « Bugatti » pour Karim Benzema et Rafael Leao

La marque adidas s’est associée au constructeur automobile Bugatti pour confectionner une paire de crampons inédite.

« Bugatti est une marque réputée pour ses innovations et son ingéniosité technique. Toujours inspiré par sa vision, il crée des chefs-d’œuvre automobiles incomparables. Nous partageons cette recherche incessante de perfection avec adidas, qui applique la même approche rigoureuse à ses chaussures, avec des designs toujours plus légers et efficaces. » explique Wiebke Stâhl, directeur général de Bugatti international, dans un communiqué.

Comme l’annonce adidas, ce modèle Crazyfast revisité sera porté uniquement par Rafael Leao et Karim Benzema, un joueur qui affectionne les voitures sportives.

Intitulé adidas X Crazyfast Bugatti, voilà donc à quoi ressemble ce modèle limité à 99 exemplaires vendus aux enchères (voir plus bas). Conçue à partir des principales valeurs de Bugatti, constructeur d’hypersportives d’origine française, « la forme suit la performance », vitesse, légèreté et rareté forment ainsi la philosophie de conception de la adidas x Crazyfast Bugatti.

« En réunissant ces deux marques emblématiques, nous avons une fois de plus repoussé les limites du design de chaussures pour créer quelque chose de vraiment unique qui est à la fois incroyable et aide aussi les joueurs de tous niveaux à donner le meilleur d’eux-mêmes. » ajoute Nick Craggs, directeur général et vice-président senior d’adidas football. Il y a quelques mois, adidas s’était associé à la marque de luxe Prada pour une collaboration placée sous le signe du haut de gamme.

Doté d’une plaque de semelle Speedframe d’adidas, le modèle allie rigidité et légèreté pour rendre les déplacements et accélérations du joueur les plus efficaces possible. La nouvelle technologie Aerocage offre également une doublure au milieu du pied pour plus de soutien et de stabilité. Sur la chaussure, une monomesh respirante monocouche baptisé Aeropacity Speedskin contribue à rendre la chaussure plus rapide selon adidas. Une couche en fibre de carbone fait aussi partie de la chaussure pour rendre hommage au carbone utilisé sur la Bugatti Chiron.

Toujours plus rapide, toujours plus rare

D’une base noire, le bleu mythique des premières Bugatti entoure la chaussure. Les slogans des deux marques « Impossible is nothing » pour adidas et « Create the Incomparable » pour Bugatti sont également inscrites sur les trois quarts arrière du modèle. À côté, le logo adidas et l’insigne d’Ettore Bugatti, fondateur de la marque.

Pour s’offrir ce modèle, il faudra être comme les clients Bugatti : rapide mais surtout « riche ». Les 99 paires de crampons seront mises aux enchères via la plateforme adidas Collect Web 3 du 8 au 11 novembre. Chaque gagnant recevra une boîte à chaussures numérique qui pourra être échangée, à partir du 13 novembre, toujours via adidas Collect contre la paire physique complémentaire et le jumeau numérique.

Le modèle sera livré dans une boîte à chaussures unique. La marque allemande précise, si les enchères sont « effectuées à l’aide de cryptomonnaie, les utilisateurs bénéficient d’un accès direct à la monnaie traditionnelle lors des enchères utilisant MoonPay. »

À lire aussi