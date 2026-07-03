Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes 2030 accueille son premier partenaire fondateur avec l’arrivée d’EDF. Le groupe mettra son expertise en électricité bas carbone et en électrification au service de l’organisation des Jeux, avec l’objectif d’accélérer la transition énergétique des territoires de montagne.

EDF, engagé depuis 35 ans aux côtés du sport français

À travers ce partenariat, EDF accompagnera notamment l’électrification des mobilités, l’amélioration de la performance énergétique des infrastructures sportives et la valorisation de ses innovations dans les domaines de l’hydroélectricité, de la gestion de l’eau et des services énergétiques.

« En devenant le premier partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes 2030, nous voulons mettre toute notre expertise au service d’une ambition commune : faire de ces Jeux un accélérateur de la transition énergétique des territoires de montagne », a déclaré Bernard Fontana, Président-Directeur Général d’EDF