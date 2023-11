Alpine F1 dévoile une collection avec Palace en vue du GP de Las Vegas 

Avant le GP de Las Vegas, l’écurie lance la collection « Palace Kappa for Alpine », et en profite pour introduire un nouveau design « contemporain » produit par Kappa.

« C’était une première pour Alpine de travailler sur un tel projet commun, où la mode rencontre si parfaitement les marques de sport. » déclare le vice – président du sponsoring, des partenariats et de la communication d’Alpine, David Gendry. « Le processus créatif et les échanges de ces derniers mois ont été incroyables et c’est avec une grande fierté que nous dévoilons une édition unique de l’A523, inspirée du désert qui entoure Las Vegas. »

La collaboration avec la marque de skate et de streetwear comprend ainsi une collection de vêtements et les combinaisons officielles des pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon, qu’ils porteront le 19 novembre sur le circuit du Nevada. Mais aussi, et surtout, un modèle unique de la monoplace d’Alpine conçue par Palace et créée spécialement pour le Grand Prix de Las Vegas.

La collection présente 10 pièces. Des t-shirts, des hoodies, des vestes, des pantalons de survêtement, un gilet sans manches, des shorts et deux casquettes (réalisées par New Era)… Présentant chacun le logo « tri-freg » de Palace, les éléments se déclinent en différentes couleurs : noir, bleu, rose ou même beige camouflage.

Grand Prix de Las Vegas, une folie marketing à l’américaine

Un pop-up store dans la boutique du Venetian de Las Vegas permettra aux fans de se procurer des éléments de la capsule en avant-première mondial. Avant qu’elle ne soit disponible sur l’e-shop de Palace à partir du vendredi 17 novembre.

En vue du très médiatisé GP de Las Vegas, où les écuries en profitent pour activer leurs dernières nouveautés, la course laisse quasiment place à une succession de collaboration toutes plus et d’évènements inédits créés uniquement pour l’occasion. Comme Alpha Tauri avec Gundam.

Réalisée par Femi Hadi, une vidéo accompagne le lancement de la collaboration. Pendant un peu plus d’une minute, le spectateur suit la journée d’un pilote vêtue d’une combinaison Alpine x Palace et traversant un casino avant de se rendre sur la grille de départ de la course. Certains skateurs équipés par la marque dont Charlie Birch, Danny Brady, Kanin Garner, Jahmir Brown et Charlie Young y sont également mis en scène.

À lire aussi