Amaury Media devient la régie publicitaire du média féminin « Les Sportives »

Cette semaine, le média féminin « Les Sportives » lancé en 2016 a annoncé qu’Amaury Media devenait la régie publicitaire de ses supports.

Outre le magazine semestriel (40 000€ de publicité environ par numéro), « Les Sportives », propose également un site internet et une newsletter diffusée à plus de 26 000 abonnés. « Ce partenariat représente un tournant pour la marque media Les Sportives. L’intérêt porté par Amaury Media témoigne d’une réelle reconnaissance du travail mené par l’équipe de la rédaction depuis 7 ans. Cette collaboration va impulser un nouvel élan à notre marque et nous permettre de donner toujours plus de voix au sport féminin » déclare Aurélie Bresson, fondatrice et directrice générale de Les Sportives, dans un communiqué.AMAURY MEDIA DEVIENT LA RÉGIE PUBLICITAIRE

DES SUPPORTS DE LA MARQUE « LES SPORTIVES »

« Avec Les Sportives, Amaury Media enrichit son offre éditoriale premium, sur une thématique de société majeure qu’est la parité. Les sportives s’intègrent parfaitement dans le développement de notre offre media en complément des thématiques sociétales abordées dans les supports de L’Equipe. Notre expertise dans l’univers du sport et notre capacité à valoriser les engagements des annonceurs va permettre à la marque LES SPORTIVES de poursuivre le développement de son projet au service du sport féminin » ajoute Kévin Benharrats, Directeur Général d’Amaury Media.