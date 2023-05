Ambilight TV (TP Vision – Philips) nouveau sponsor sur la manche des maillots du FC Barcelone

Ce matin, TP Vision a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec le FC Barcelone.

La société en charge de la conception, de la fabrication, de la vente et du marketing des produits Philips TV & Audio devient Partenaire Majeur du club espagnol.

Dans le cadre de cet accord, Ambilight TV devient le nouveau sponsor visible sur la manche du maillot des joueurs. Les téléviseurs Philips Ambilight sont équipés de LED colorées intégrées, disposées à l’arrière du TV, et projettent sur le mur un halo lumineux dynamique qui correspond précisément à l’image diffusée à l’écran. La technologie Ambilight donne ainsi l’illusion d’un téléviseur plus grand.

Notons que le logo Ambilight TV sera présent sur la manche du maillot du FC Barcelone dès le 28 mai. En parallèle et comme évoqué par Mundo Deportivo la semaine dernière qui faisait écho d’un rapprochement entre Philips et le Barça, TP Vision fournira des équipements TV et Audio au nouveau Spotify Camp Nou.

« Nous sommes très heureux de compter TP Vision parmi les partenaires majeurs du FC Barcelone. Le Barça s’est toujours engagé à rechercher l’excellence, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cet accord illustre une nouvelle fois le sens de notre démarche, et notre volonté de collaborer avec des entreprises à la pointe de leur secteur » explique Juli Guiu, Vice-Président Marketing du FC Barcelone, dans un communiqué. « Nous sommes convaincus que cette collaboration fera de chaque match une expérience inoubliable pour les millions de fans qui suivent les matchs de football chez eux ».

« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec une institution du sport telle que le FC Barcelone. Ce partenariat était une évidence pour nous, au vu de notre ambition commune de proposer une offre unique et d’exception à tous nos clients, qu’ils soient au stade ou chez eux » ajouteKostas Vouzas, PDG de TP Vision (Philips TV & Audio Europe & Amérique). « Des millions de consommateurs profitent déjà de nos téléviseurs Ambilight à la maison. Grâce à ce partenariat à long terme avec le FC Barcelone, leur expérience prendra une toute autre dimension. »

