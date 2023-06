Après la NFL et la NHL, la F1 va diffuser un Grand Prix adapté aux enfants à l’aide de quelques artifices 3D

Pour séduire un public toujours plus large et plus jeune, la Formule 1 va adapter la diffusion d’un Grand Prix pour les enfants.

En association avec Sky Group, la F1 va coproduire un flux dédié intégrant des effets visuels et sonores et autre artifices grâce à la réalité augmentée.

Après des matchs NFL à la sauce Bob L’Eponge ou encore un match NHL façon dessin-animé, c’est donc au tour de la F1 de revisiter la diffusion en direct d’un évènement sportif lors du Grand Prix de Hongrie en juillet. Le dispositif sera déployé en Allemagne et au Royaume-Uni.

« Nous voulons nous assurer que nos fans de tous âges puissent apprécier et tomber amoureux de la Formule 1 » explique Ian Holmes, directeur des droits médias et de la création de contenu pour la F1, dans un communiqué. « Travailler avec nos partenaires de longue date de chez Sky sur ce projet pour cibler un public plus jeune est vraiment excitant. C’est une première du genre dans le sport automobile et je suis ravi de voir l’émission prendre vie et de voir la prochaine génération de présentateurs ! »

Au Royaume-Uni, « F1 Juniors » sera ainsi présenté par des enfants qui seront accompagnés de Nico Rosberg et l’ancienne coureuse de NASCAR Danica Patrick. En Allemagne, Sky Deutschland lance un appel à candidatures ouvert pour les talents prometteurs âgés de 10 à 14 ans qui seront invités à rejoindre le programme .

« Nous sommes vraiment ravis de donner à la prochaine génération de fans de F1 une plateforme pour montrer leur passion et leur enthousiasme pour le sport alors que la F1 continue de gagner en popularité auprès du jeune public. Nous trouverons peut-être notre prochain Crofty ou Naomi Schiff ! » ajoute Jenson Button, ancien champion du monde de F1 et présentateur de Sky F1.

A lire aussi