Arsenal vs Atletico Madrid – Cotes des bookmakers du 21/10/2025

L’un des chocs de la 3ème journée de la ligue des champions 2025-2026 verra s’affronter Arsenal et l’Atletico Madrid. Avec le nouveau format de la compétition, il n’y a pas de calcul à faire. Toutes les équipes veulent remporter leurs matchs, afin d’engranger le maximum de points et se retrouver dans le top 8. Vous comptez parier sur ce match ? L’une des choses à faire est de consulter les cotes proposées par les bookmakers pour effectuer vos analyses.

Les cotes à l’avantage de la victoire d’Arsenal

En considérant l’état de forme d’Arsenal et de l’Atletico Madrid en ce début de saison, c’est sans surprise qu’on voit que le club anglais part favori dans cette rencontre. Chez la plupart des bookmakers comme Sportuna, la cote de victoire d’Arsenal varie entre 1.55 et 1.61, alors que celle de la victoire de l’Atletico est entre 5.50 et 5.90. Le match nul entre les deux équipes a une cote variant entre 3.95 et 4.10.

Bien qu’Arsenal soit favori pour ce match, sa cote est quand même quelque peu élevée, par rapport à ce qu’on a l’habitude de voir avec les favoris. Cela est dû au fait que l’état de forme des deux équipes n’est pas le seul critère considéré pour fixer cette cote. D’autres critères sont pris en compte comme :

L’enjeu du match,

Les confrontations passées entre les deux équipes,

La gestion des grands matchs,

.

Sur les 3 derniers matchs par exemple, il y a eu 2 victoires en faveur de l’Atletico et 1 match nul. L’Atletico est capable de relever son niveau dans les grandes rencontres. On l’a notamment vu face au Real Madrid avec leur victoire 5-2 en Liga. Si vous tenez à effectuer une mise sur un tel événement, vous prendrez moins de risque en optant pour la victoire ou le match nul d’Arsenal qui a une cote bien plus basse (environ 1.58) ou la victoire d’une des équipes avec une cote de 1.27 en moyenne sur les sites de paris sportifs.

Les paris under/over pour prendre moins de risque

Dans les chocs comme Arsenal Vs Atletico Madrid, les parieurs les plus expérimentés misent rarement sur la victoire d’une équipe ou d’une autre. Ils regardent plutôt au niveau des autres types de paris.

Vous pourrez donc opter pour un pari under/over dans ce match. On s’attend à avoir une vraie opposition de jeu défensif. Arsenal se montre très solide défensivement depuis la saison dernière. Cette saison, le club n’a encaissé aucun but en 2 matchs de ligue des champions, alors qu’il en a marqué 4.

Quant à l’Atletico Madrid qui était déjà connu pour sa force défensive, il est un peu plus fébrile en ce début de saison. Sur les deux premiers matchs, le club a encaissé 4 buts et a marqué 7. Il faut donc s’attendre à ce qu’il y ait des buts dans le match. La cote plus de 2 buts est d’environ 1.46 chez les bookmakers et moins de 2 buts, d’environ 2.58.

Un but au moins pour les deux équipes ?

En considérant l’analyse sur le nombre de buts marqués par les deux équipes durant cette campagne de ligue des champions, un pari qui pourrait vous traverser l’esprit est « Les deux équipes vont marquer – oui ». La cote pour cet événement est d’environ 1.95 sur les bookmakers. Pour l’événement inverse, c’est-à-dire, « Les deux équipes vont marquer – non », la côte est plus élevée : elle est d’environ 1.77.

C’est un point qui devrait donc vous mettre la puce à l’oreille. Les chances pour que les deux équipes marquent sont plus faibles que celles où il n’y a qu’une équipe qui marque. Que vous choisissiez de miser sur les buts des deux équipes ou pas, la cote est quand même assez élevée que sur d’autres événements. Vous pourrez donc tenter l’un ou l’autre des événements.