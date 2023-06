Athlétisme – Les primes distribuées pour le Meeting de Paris Wanda Diamond League 2023

Ce soir, le stade Charléty accueille le Meeting de Paris Wanda Diamond League 2023. Un évènement athlétisme qui fera le plein avec 18 000 spectateurs attendus.

Sur la course du 100m, l’attraction sera évidemment Marcell Jacobs, le champion olympique en titre qui effectue son retour à la compétition dans la capitale. « Cette course aurait dû être ma troisième de la saison, il s’agira finalement de ma course de rentrée. Je voulais m’assurer que tous mes pépins physiques étaient derrière moi. Cette course sera idéale pour lancer ma saison et atteindre les objectifs que je me suis fixé.

Pour chaque épreuve disputée (100m, 110m haies, 800m, longueur,…), l’organisation distribuera des primes équivalentes. Une victoire au Meeting de Paris 2023 rapportera ainsi 10 000 dollars.

Primes Meeting de Paris Wanda Diamond League 2023

1er : 10 000$

2e : 6 000$

3e : 3 500$

4e : 2 000$

5e : 1 250$

6e : 1 000$

7e : 750$

8e : 500$