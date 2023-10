Atos ouvre un Centre des Opérations Technologiques pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Partenaire informatique mondial du Comité International Olympique (CIO), Atos a ouvert aujourd’hui un Centre des Opérations Technologiques pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

D’une superficie de 610 m², le TOC (Technology Operations Center) sera le centre de commande des opérations technologiques des 63 sites olympiques et paralympiques, qu’il s’agisse de sites de compétition ou non.

« Le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques repose en grande partie sur la capacité à intégrer, orchestrer et garantir la disponibilité des technologies et des systèmes informatiques qui sont au cœur des services fournis aux acteurs de l’écosystème olympique. L’inauguration du TOC reflète le travail acharné des équipes et des partenaires d’Atos. » explique Christophe Thivet, directeur de l’intégration technologique pour les Jeux de Paris 2024 chez Atos, dans un communiqué.

Pour ces JO de Paris 2024, Atos déploie une large gamme d’équipements informatiques pour soutenir le déroulement des compétitions et la transmission des résultats, ainsi qu’un soutien aux 140 managers en charge de l’informatique et aux 60 managers en charge de la communication des résultats sur l’ensemble des sites opérationnels des Jeux Olympiques.

Le TOC est l’un des trois sites consacrés à la technologie des Jeux Olympiques et Paralympiques, en complément du Centre des Opérations Technologiques Central (Central Technology Operations Center – CTOC) de Barcelone et du Laboratoire des Tests d’Intégration (Integration Testing Lab – ITL) de Madrid. « À la fois autonomes, complémentaires et pérennes, ces trois structures informatiques réutilisables d’une édition à l’autre permettent à Atos de réduire l’impact environnemental de l’informatique pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques » ajoute le communiqué.

