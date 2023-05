L’ATP et LaLiga créent un programme de formation « marketing sportif et sponsoring » pour les joueurs de tennis

En collaboration avec LaLiga, l’ATP a lancé un programme de formation pour développer les connaissances des joueurs sur le sport business et préparer leur « après-carrière ».

Ainsi, plus de 20 tennismen, dont le français Pierre-Hugues Herbert, se sont inscrit et suivront 30 heures de cours. La première session a eu lieu au siège de LaLiga à Madrid, en présence du président de l’ATP Andrea Gaudenzi (en visio) et du président de LaLiga Javier Tebas.

À travers des cours en ligne ou en présentiel donné par des experts, les joueurs étudieront l’industrie du tennis, mais aussi du sport au sens large. Une session de 2 jours de classe aura également lieu à New-York durant l’US Open. Les joueurs analyseront notamment le nouveau Naming de LaLiga qui prendra effet dès la saison prochaine.

Les sujets abordés seront le marketing sportif, le sponsoring, les réseaux sociaux, le personal branding, l’engagement des fans, la gestion d’événements ou encore la gouvernance.

« C’est un honneur pour LaLiga de co-organiser avec l’ATP, par le biais de LaLiga Business School, ce programme de formation pour les joueurs de tennis professionnels » explique Javier Tebas, dans un communiqué. « La formation est essentielle pour la liberté des athlètes et pour leur avenir professionnel après leur sport.

Pour cette première promotion, une vingtaine de joueurs participent au programme comme Stefanos Tsitsipas, Jan-Lennard Struff, Matwe Middelkoop, Joao Sousa, Aisam-Ul-Haq Qureshi, Gastao Elias, Federico Delbonis, Malek Jaziri, Marcelo Melo, Jamie Cerretani, Pierre-Hugues Herbert, Pablo Andujar, Mackenzie McDonald, Gregoire Barrere, Quentin Halys, Emil Ruusuvuori, Michael Berrer, Robin Haase, Marc-Andrea Huesler, Matthew Ebden, Jamie Murray et Philipp Oswald.

