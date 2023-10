AT&T présente un casque de football américain connecté 5G équipé d’un mini écran (réalité augmentée)

Hier, la société de télécommunications AT&T a présenté sa nouvelle innovation avec le premier casque de football américain connecté 5G.

Equipé d’un mini écran (lentille), le casque de l’équipementier Riddell permettra aux quarterbacks de visualiser en réalité augmentée le schéma de jeu sélectionné et envoyé par le coach.

Pour développer et concevoir ce casque connecté, AT&T a collaboré avec l’Université Gallaudet qui accueille des étudiants sourds et malentendants. Un casque qui sera utilisé pour la première fois en compétition ce samedi (NCAA Division III).

Une technologie d’affichage en réalité augmentée qui vient aider la communication entre les joueurs et leurs coachs. Reste à savoir si ce casque sera celui du futur de la discipline dans son ensemble, y compris en National Football League (NFL).

Pour dévoiler ce casque, AT&T a réalisé une vidéo de présentation d’une durée de 3 minutes

Pour AT&T cette présentation est évidemment un bon moyen de mettre en avant son savoir faire et de travailler son image de société innovante. Un casque connecté qui a reçu une large couverture médiatique aux Etats-Unis depuis l’annonce ce jeudi.

We teamed up with @ATT and @gallaudetu to create the first 5G-powered football helmet for Deaf and Hard-of-Hearing athletes. Together with AT&T we’re leveling the playing field and creating greater opportunities. #PushingCultureForward #ConnectingChangesEverything pic.twitter.com/3gfeCWQA6s

This is awesome — AT&T worked with Gallaudet University to create a 5G helmet so their deaf and hard-of-hearing students could play football.

Coaches will select plays from a tablet, which will then show up on the players visor.

They’ll use them for the first time this weekend. pic.twitter.com/Jg6vNYr616

— Joe Pompliano (@JoePompliano) October 5, 2023