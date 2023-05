Avantages et fonctionnement : tout savoir sur les paris sportifs en ligne

Parier en ligne, c’est miser de l’argent sur des événements sportifs depuis son ordinateur, son téléphone portable ou sa tablette. Si les paris sportifs existent déjà depuis longtemps dans les bureaux de tabac, ils se sont développés à travers les sites internet pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir participer. Vous êtes intéressé mais ne savez pas comment faire pour parier en ligne ? Nous vous expliquons tout sur les avantages et le fonctionnement.

Pourquoi parier en ligne ?

De plus en plus de personnes sont intéressées par le pari sportif en ligne. De ce fait, les sites proposant ce service sont de plus en plus nombreux. Mais pourquoi parier en ligne alors qu’il est possible de se rendre à un bureau de tabac ?

Les avantages du pari sportif en ligne sont nombreux. Le premier réside dans le large choix de sports, de compétitions et d’événements sur lesquels il est possible de parier. Football, tennis, basket ou encore formule 1, un nombre incalculable de paris sont possibles quotidiennement. Cela permet donc à tout le monde, quel que soit son sport favori, de pouvoir participer à un pari sportif.

Mais ils ne permettent pas seulement de miser sur le vainqueur du match ou de la compétition. Une grande variété de paris sont disponibles :

miser sur le buteur du match,

sur le nombre de points inscrits par un joueur de basket,

sur le nombre de sets remportés par un joueur de tennis…

Cela apporte de la diversité et permet de s’amuser tout en pariant. Plusieurs paris différents peuvent être faits dans la même journée. S’il peut être stressant de miser sur un pari sportif en ligne, c’est également un moment convivial à passer avec ses amis, chez-soi autour d’une bonne pizza !

Enfin, l’un des principaux avantages du paris en ligne est son accessibilité. Que vous soyez dans le bus, dans le métro, en train de vous balader ou sur votre canapé, vous pouvez parier à tout moment. Vous avez le covid et vous êtes confinés ? Plus besoin de vous rendre dans un bureau de tabac pour participer à un pari sportif ! Rendez-vous sur un site de paris en ligne en Belgique, et en quelques clics sur votre appareil le tour est joué.

Le lexique du pari sportif

Avant de découvrir le fonctionnement du pari en ligne, penchons-nous sur quelques termes importants qu’il faut connaître dans ce domaine.

Le Bookmaker organise les paris et fixe les cotes. Cela nécessite une excellente connaissance du milieu du sport et des formules mathématiques, notamment des statistiques et des probabilités. C’est sur le site du bookmaker que le parieur va effectuer son pari. Choisissez votre bookmaker en fonction des cotes proposées, de l’interface, de l’accès mobile (navigateur ou application)… Il est bien-sûr possible d’en tester plusieurs avant de faire le choix.

Les cotes sont fixées par le bookmaker pour chaque événement. Il s’agit de la probabilité, selon le bookmaker, qu’a l’équipe ou le joueur de gagner. Plus la côte est faible, plus l’équipe ou le joueur a de probabilité de gagner.

Par ailleurs, la côte détermine la somme d’argent que va gagner le parieur s’il remporte le paris. Imaginons que la côte de son équipe favorite soit de 1,5, et que son équipe gagne. Le parieur va alors gagner 1,5 * sa mise. Les équipes qui partent largement perdantes selon le bookmaker ont une côte très élevée. Cependant, si le parieur mise sur cette équipe, et qu’elle gagne, le parieur peut remporter énormément d’argent.

Les cotes d’un pari sportif

Comment sont fixées les cotes ?

Les codes d’un pari sportif sont fixés par un trader, qui travaille pour un bookmaker. Son métier est de fixer la bonne probabilité de l’événement. Il doit définir qui remportera le match. Le trader joue contre le client. Chaque année, il est censé gagner plus souvent que le client et ainsi remporter de l’argent à l’entreprise. S’il estime qu’une équipe à 50 % de chance de gagner un match, le calcul sera le suivant : 1/0,5. La cote sera alors de 2,00. Si l’équipe a une chance sur 4 de gagner, la côte sera de 4,00.

Les cotes d’un même match varient selon le pays

Prenons un match France – Belgique. Le point de vue d’un opérateur français est différent d’un opérateur belge. En effet, les parieurs de chaque pays vont plutôt miser sur leur club national. Surtout que les deux équipes sont d’un niveau plutôt similaire. Dans ce cas, la situation est compliquée. Si tous les Belges misent pour leur équipe et qu’elle gagne le match, le bookmaker perdra beaucoup d’argent, ce qui n’est pas dans son intérêt. Il est donc courant dans cette situation que les bookmakers instaurent une côte similaire pour les deux équipes pour ne pas influencer les parieurs.

Pari sportif en ligne : Comment augmenter ses chances de gagner ?

Les paris sportifs, qu’ils soient en ligne ou pas, demeurent un jeu de chance. Cependant, il est possible d’augmenter sa probabilité de gagner son pari. Voici nos astuces.

Les détails du match ont souvent leur importance. La météo ou la qualité du terrain peuvent jouer en faveur ou en défaveur de votre équipe. Analysez aussi les résultats des rencontres précédentes de votre équipe. Si elle enchaîne les victoires, ses chances de gagner sont peut-être un peu plus élevées que d’habitude. Au contraire, si votre équipe a déjà joué un match il y a deux ou trois jours, le niveau de fatigue des joueurs pourrait impacter le résultat de la rencontre. Notez que les blessures et les suspensions sont prises en compte par le bookmaker lorsqu’il fixe les cotes.

Vous pouvez aussi aller plus loin en comparant les pronostics de plusieurs bookmakers. Les côtes seront différentes d’un bookmaker à un autre. Essayez de comprendre pourquoi untel a défini une côte plus basse qu’un autre. Vous aurez ensuite toutes les cartes en main pour faire votre pari en minimisant vos chances de perdre.

Les paris sportifs comportent une grande part de hasard et de chance, mais c’est ce qui on fait une activité amusante. Néanmoins, attention de ne pas devenir addictif ou de ne pas miser trop d’argent. Il est conseillé de miser chaque mois seulement 5 % de son salaire mensuel. Trouvez un équilibre pour vous amuser sans fragiliser vos finances.

Alors, quel sera votre prochain pari sportif en ligne ?