Avec Babolat, le Club Med développe son offre padel dans ses Resorts

Avec Babolat, le Club Med, qui dispose déjà d’une vingtaine de pistes de padel dans ses Resorts, va largement développer son nombre de courts dans les nombreuses destinations proposées.



Voilà déjà 18 ans que Babolat accompagne Club Med dans ses activités de tennis. La marque lyonnaise guide désormais l’entreprise d’hébergement touristique présente aux quatre coins du monde dans sa réflexion padel. Babolat est chargé de l’activité padel au sein des Resorts et accompagne le Club Med dans la construction de son offre sur ce sport.

Au Club Med, le padel est proposé dès 6 ans dans le cadre du Mini Club Med +. Pour les plus

grands avec cours, terrains en accès libre et équipements de la marque Babolat sont mis à disposition gratuitement.

Une première école en 2021

Une première école de padel du Club Med a vu le jour aux Seychelles en mars 2021. Trois ans plus tard, Club Med dispose de 20 courts de padel dans 6 Resorts à travers le monde, tous équipés par Babolat : Seychelles (Seychelles), Marbella (Espagne), Opio-en-Provence (France), Phuket (Thaïlande), Bali (Indonésie) et Gregolimano (Grèce). D’ici 2025, Club Med proposera, en partenariat avec Babolat, le padel dans plus de 10 destinations.

Le padel, « un axe de développement stratégique »

« Babolat et Club Med partagent des valeurs communes, notamment le plaisir du jeu, l’esprit d’équipe,

la rigueur et le bonheur de progresser. Ensemble, les deux marques favorisent et accompagnent le

développement de nouvelles pratiques (nouveaux sports ou nouvelles façons de pratiquer les sports).

Le curseur est mis sur le padel qui représente, pour Babolat et pour le Club Med, un axe de

développement stratégique au niveau international », écrivent conjointement les deux marques dans un communiqué.

