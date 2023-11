Baseball – T-Mobile propose une « Drone Cam » et une « Umpire Cam » pour les World Series 2023 de MLB

A l’occasion des World Series 2023 de Major League Baseball (MLB), la société T-Mobile profite de la forte exposition des finales pour mettre en avant son savoir-faire technologique.

Pour enrichir un peu plus l’expérience des téléspectateurs et travailler son image de marque innovante, T-Mobile met à disposition de FOX Sports sa « Drone Cam » et sa « Umpire Cam ». De quoi offrir des séquences spectaculaires et en immersion aperçues ces derniers mois en MLB.

Some of the best ump cam moments from Game 2 of the #WorldSeries! (MLB x @TMobile) pic.twitter.com/UfLYkUTEzJ — MLB (@MLB) October 29, 2023

En amont du match 3 disputé ce lundi (les finales opposent les Arizona Diamondbacks aux Texas Rangers), T-Mobile a également diffusé l’échauffement des batteurs avec des caméras 5G de 500 images/seconde capable d’offrir des ralentis d’une grande précision.

