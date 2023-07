Basket – La FIBA installe un terrain en verre LED (ASB GlassFloor) lors de la Coupe du Monde féminine U19 disputée en Espagne

La semaine dernière, la Fédération Internationale de basketball (FIBA) a a déployé un « parquet » en LED pour la Coupe du Monde féminine U19.

Il y a environ un an, la FIBA ​​approuvait l’utilisation d’ASB GlassFloor dans les compétitions de niveau 1, un terrain en verre équipé de LEDs. A partir des 1/4 de finale de ces mondiaux disputés en Espagne, les joueuses ont évolué sur ce parquet « mouvant » capable de proposer des effets visuels et autres intégrations.

Au WiZink Center de Madrid, les spectateurs mais également les joueuses en ont donc pris « plein les yeux ».

Avant le premier quart de finale de la Coupe du Monde Féminine U19 organisée par la FIBA, son secrétaire général, Andreas Zagklis a testé et inauguré cette surface « connectée ».

La technologie d’ASB GlassFloor permet notamment d’afficher des tracés, des logos de partenaires, des statistiques en direct et aussi un suivi des joueurs sur le sol. Un outil au service de l’amélioration de la Fan Experience qui se pilote depuis le système d’exploitation GlassCourt OS.

« Le grip est comme les autres terrains de basket » explique la joueuse française Anaelle Dutat. « Je pense que ce terrain permet beaucoup de choses pendant les temps morts afin de rendre le match plus divertissant pour les fans, c’est un grand exemple d’innovation pour les fans »

Un « led glass floor » qui a eu une forte exposition sur les réseaux sociaux ces derniers jours grâce à des images spectaculaires. Reste dorénavant aux organisateurs d’évènements de l’utiliser de manière efficace pour tous : joueurs, spectateurs et téléspectateurs.

