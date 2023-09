Basket – Le Bayern Munich dévoile son nouveau terrain en verre LED installé au « BMW Park »

Pour cette nouvelle saison 2023-2024, le club du FC Bayern Basketball va évoluer dans une salle équipée d’un ‘parquet’ en verre LED.

Conçu par la société allemande et bavaroise ASB GlassFloor, le terrain en verre vidéo offrira de nombreuses possibilités d’activations pour les marques et d’enrichissement de la Fan Experience. Un terrain « futuriste » aperçu cet été lors de la Coupe du Monde féminine U19 disputée en Espagne et sur lequel devrait se régaler le nouveau joueur Serge Ibaka.

Une installation mise en place par BMW, le nouveau partenaire-titre de l’Arena du Bayern depuis cet été. Désormais la salle se nomme « BMW Park » et succède à l’Audi Dome. Le premier match de l’équipe sur ce nouveau terrain aura lieu le 29 septembre prochain contre Mitteldeutscher BC.

« Nous sommes ravis de l’engagement de notre partenaire BMW, qui rend possible cette installation » explique Marko Pesic, directeur général du FCBB, dans un communiqué. « Je ne peux que dire à nos fans : venez voir ça, venez à l’Arena car ce sera une expérience unique ! Encore une fois, un grand merci à BMW. Nos joueurs qui ont pu tester ce nouveau parquet seront également ravis ».

‘Nous avons conclu notre partenariat avec le FC Bayern Munich Basketball avec la promesse de développer davantage le BMW Park en une arène sportive et événementielle qui constitue une attraction pour la ville. Le premier match de championnat au BMW Park sur ce sol high-tech est à cet égard un moment fort et démontre que BMW emprunte de nouvelles voies technologiques » ajoute Bernd Döpke, directeur de BMW Munich. En Euroleague, le club français de LDLC ASVEL aura donc l’occasion de tester ce revêtement connecté. Le club présidé par Tony Parker aura lui aussi quelques nouveautés cette saison avec la nouvelle LDLC Arena.

Reste à savoir si cette innovation technologique deviendra la norme dans les années à venir concernant les terrains de sports indoor des équipes professionnelles.

