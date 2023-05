Beem Energy donne à tous le pouvoir de changer l’énergie et propose son nouveau kit de panneaux solaires, le Beem Kit 420W

Beem Energy, entreprise experte basée à Nantes engagée dans la transition énergétique, est convaincue qu’agir à son échelle c’est changer les choses à grande échelle. Aussi, depuis 2019, elle donne à chacun l’envie de changer l’énergie pour faire des économies pour son porte-monnaie et la planète.

Aujourd’hui, elle élargit sa gamme en annonçant le lancement de son nouveau kit de panneaux solaires 420W : innovant et incarnant l’alternative positive qui profite à tous, il offre une source d’énergie renouvelable, écologique et économique, à portée de main.

Consciente de la demande croissante pour l’autoconsommation d’énergie, Beem Energy a développé un kit de panneaux solaires qui répond aux besoins des Français, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir produire leur propre énergie. Et pour célébrer ce lancement, profitez de 40€ OFFERTS sur chaque kit acheté avec le code SPORTBB10

Le nouveau kit de panneaux solaires Beem 420 W

Avec le Kit de panneau solaire Beem et son application mobile dédiée (disponible sur l'App Store et le Play Store), les utilisateurs peuvent réaliser des économies d'énergie considérables. Le Beem Kit 420W permet en effet aux utilisateurs d'économiser en moyenne 250€ sur leur facture d'électricité chaque année, soit 140€ grâce à la production d'énergie solaire et 110€ grâce à la maîtrise d'énergie via l'application.

L’installation du kit … 1,2,3 soleil

L’installation de panneaux solaires chez soi ne requiert aucune compétence technique particulière et peut être réalisée par tout un chacun. Pour ce faire, il suffit de :

Posez votre Beem Kit là où il pourra capter le plus de soleil, sur votre sol ou votre mur.

Branchez votre Beem Kit à une prise domestique.

Produisez votre propre énergie bas-carbone !

Prix de vente conseillé

Le Beem Kit 420W est désormais disponible en pré-commande sur le site internet https://beemenergy.fr/, au prix public conseillé de 740€ TTC et avec une offre de lancement au prix public de 710€ TTC.

Le kit contient : 4 panneaux solaires d’une puissance de 105 Watts chacun et d’une taille 80.5×80.5cm, 1 micro-onduleur intégré derrière l’un des 4 modules, 4 supports muraux, 4 fixations mur / sol (fixations interchangeables), 1 Beembox pour suivre votre production solaire et mesurer votre rendement et 1 prolongateur câble solaire DC.

