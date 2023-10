Pour faire la promotion du documentaire « UN1QUE » consacré à Victor Wembanyama diffusé sur CANAL+, l’agence BETC fait les choses en grand, évidemment.

Ce n’est plus un secret. Victor Wembanyama est déjà l’une des plus grandes stars du basket mondial et séduit de nombreuses marques.

Lui qui a déjà démontré sa palette technique lors des matchs de pré-saison NBA, fait aussi l’objet d’une demande médiatique colossale. Dans le documentaire intitulé « UN1QUE », Canal+ l’a suivi tout au long de sa dernière saison en France et lors de ses premiers pas au Texas et à New York lors de la Draft.

Pour promouvoir ce documentaire sorti il y a une dizaine de jours, l’agence BETC a eu l’idée de créer des affichages grandeur nature pour que « tout le monde puisse réaliser les proportions d’un athlète à l’envergure démesurée ». Quitte à ce qu’il sorte du cadre, Wemby est représenté à une échelle 1/1 sur chaque affiche de la campagne.

On peut donc observer et même se mesurer, dans toute la France, aux proportions du géant français. « La campagne se compose de différents supports d’affichages : plusieurs colonnes Morris, des mâts drapeaux, des dooh simple ou en grappe, avec à chaque fois ce rapport de proportion à l’échelle 1 du joueur » précise BETC.

À lire aussi