Betclic Elite : Matt Pokora nouvel actionnaire du club de basket de la SIG Strasbourg

Le chanteur français Matt Pokora, passionné de basket, va investir dans le club de sa ville natale, la SIG Strasbourg.

Comme expliqué par L’Équipe la semaine dernière, Matt Pokora était bien présent dimanche au Rhénus pour le premier match de la saison de la SIG contre Nanterre. Là-bas, le chanteur de 37 ans a officiellement annoncé son intention de devenir actionnaire du club comme le rapporte France 3 Grand-Est.

Si l’on parle d’un premier investissement de 50 000 euros (montant max dans les textes du club), Matt Pokora ne compte pas s’arrêter là « Ce qui va être abordé lors de la prochaine AG c’est de savoir comment on peut changer le modèle et faire entrer des gens qui mettent plus d’argent, ce qui aidera le club dans un premier temps à renflouer les caisses et à l’avenir de faire venir d’autres personnes et de monter au capital. »

Le sport dans le sang

Et devenir président de la SIG ? « J’ai pas vocation à être président mais devenir propriétaire pourquoi pas ? Rien n’est impossible » poursuit Matt Pokora. Le chanteur veut également apporter son expérience du « spectacle et du marketing » pour donner un nouveau souffle au Rhénus Sport.

Véritable passionné de sport, le chanteur est le fils d’André Total, ancien footballeur professionnel passé entre autres par les Girondins de Bordeaux et Toulouse. Il est aussi fan de basket et très proche de Tony Parker. Il fera d’ailleurs des interventions régulières dans la nouvelle émission de son ami, « SKWEEK SHOW by Tony Parker », sur Skweek, la plateforme qui diffuse la Betclic Elite.

́ : Matt Pokora va officiellement devenir investisseur à la SIG Strasbourg ! Très attaché à sa ville, l’artiste nous donne plus de détails sur le SKWEEK Show. ️ » … pic.twitter.com/sIQYAWnF8v — SKWEEK (@skweektv) September 16, 2023

