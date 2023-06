Bigflo et Oli organisent une tombola solidaire autour du sport

À l’occasion de la sortie de leur dernier clip « Dernière », le duo toulousain Bigflo et Oli organisent une tombola solidaire (1 ticket : 5€) au profit des enfants malades avec l’association 1 maillot pour la vie.

Parmi les lots présents dans cette tombola, des objets sportifs dédicacés par Tony Parker, Olivier Giroud, mais aussi Stanislas Wawrinka, Esteban Ocon, ainsi qu’Audrey Tcheuméo et Antoine Dupont.

Des athlètes qui figurent également dans le clip « Dernière » qui a réalisé plus d’1 million de vue en seulement quelques jours. Réalisé par Cyprien Délire, c’est la société Tornade qui s’est chargée de la production.

« Nous sommes extrêmement honorés du soutien de Bigflo et Oli » explique Nicolas Dieuze, ancien football professionnel et président d’honneur de l’association. « Comme l’association, Bigflo et Oli croient aux valeurs du sport que sont générosité, solidarité et combativité, pour aider les enfants dans leur combat contre la maladie. Merci à tous pour votre généreuse participation ! »

Les dons vont ainsi permettre aux enfants de « bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien adaptés à leurs besoins ».

Dans les lots de cette « tombola solidaire » se trouve aussi le maillot « Visionnaire x Téfécé ». Une tunique spécialement conçue en collaboration avec la marque des deux rappeurs et le club de Toulouse, ville dont ils sont originaires. Une sortie qui avait fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

