Il y a quelques mois, le groupe CANAL+ a lancé ses toutes nouvelles offres d’abonnement avec une refonte des chaînes et tarifs.

Cerise sur le gâteau, grâce à notre site, vous bénéficiez de 50€ offerts sur votre abonnement !

Pour profiter de cette remise, rendez-vous sur le site boutique.canalplus.com.

LA nouveauté est évidemment l’arrivée d’Apple TV+ dans toutes les offres de CANAL+, sans surcoût !

Abonnement les chaînes Canal+ à partir de 22,99€/mois

Cette offre CANAL+ comprend Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ Cinéma, Canal+ Doc, Canal+ Kids, Canal+ Décalé et Apple TV+.

Idéal pour suivre les 2 affiches de chaque journée d’UEFA Champions League, 2 matchs par journée de Ligue 1 Uber Eats 2022-2023, l’intégralité de la Premier League, la Formule 1, la MotoGP ou encore le TOP 14 rugby. Une programmation sport non exhaustive à laquelle vous ajoutez bien évidemment l’offre cinéma et séries de CANAL+.

Concernant le tarif, l’offre à 22,99€ par mois les 12 premiers mois, puis 27,99€/mois, sur une durée de 24 mois (1 mois pour essayer). Grâce à notre site, vous bénéficiez également de 50€ offerts !

Abonnement CANAL+SPORT : pour ne jamais rester sur la touche

Un catalogue riche avec 100% de l’UEFA Champions League mais aussi la Liga, la Premier League, Série A, Top 14, Grand prix de Formule 1, Grand prix de Moto GP, US Open, PGA Tour, Ligue 1 Uber Eats…

Avec les chaînes exclusives CANAL+, CANAL+Sport, beIN SPORTS, Eurosport, Foot+, Rugby+, Golf+, Infosport+,…

Côté tarif, le pack CANAL+ SPORT est proposé à 34.99€/mois pendant les 12 premiers mois puis 45.99€/mois pour un engagement de 2 ans, avec 2 utilisateurs simultanés.

Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 50€ offerts sur votre abonnement et 1 mois pour essayer. Avec cette remise, l’abonnement sur 24 mois vous reviendra au final à 38,40€/mois environ.

Enfin, cette offre vous donner accès au journal L’Equipe au format numérique (quotidien et les articles payants + magazine) ainsi qu’à l’offre de presse Cafeyn. Un GROS PLUS pour les passionnés de sport qui est donc inclus dans cette offre !!

Pour en profiter, rendez-vous sur boutique.canalplus.com !

CANAL+ FRIENDS & FAMILY (4 écrans)

Retrouvez du cinéma et des séries avec les chaînes CANAL+ et l’intégralité des contenus de Disney+, Netflix, OCS, beIN SPORTS, Eurosport, STARZPLAY… Vivez aussi les plus grands moments du sport en direct et en intégralité : football européen, rugby, sports mécaniques, tennis, basket et bien plus encore !

Le tarif est de 64,99€ par mois les 12 premiers mois puis 79,99€/mois. En plus, vous bénéficiez de 50€ offerts. Pour profiter de cette offre incluant 4 écrans, c’est ici !

Une offre attractive pour les chaînes CANAL+ et beIN SPORTS

Pour combler les fans de sport et notamment de football, CANAL+ lance une offre d’abonnement (2 écrans simultanés) incluant les chaînes CANAL+ et les chaines beIN SPORTS à 25,99€/mois pendant les 12 premiers mois (puis 35,99€/mois) avec un engagement de deux ans.

Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 50€ offerts sur votre abonnement.

Une offre qui vous permet de suivre 100% des matchs de l’UEFA Champions League (2 affiches par journée sur C+ et C+ Sport) et le reste sur beIN SPORTS.

Dans le détail, les chaînes de cette offre sont CANAL+, CANAL+ Sport (uniquement pour les matchs de Ligue des Champions), CANAL+ Séries, CANAL+ Docs, CANAL+ Kids, CANAL+ Décalé, Infosport+ et toutes les chaînes beIN SPORTS (uniquement pour les match de Ligue des Champions).

Cette offre s’accompagne d’une toute nouvelle expérience dédiée à l’UEFA Champions League avec sur mycanal, la possibilité de suivre de nombreux matchs en même temps grâce à la mosaïque « Champions League Stadium ». Ajoutons que dans cette offre, un accès à l’offre de presse numérique Cafeyn est inclus.

Pour vous abonner, rendez-vous ici.

L’offre abonnement CANAL+ Ciné Séries

Les passionnés de cinéma et de séries ne passeront pas à côté de l’offre CANAL+ CINE SERIES proposée à 34,99€ par mois pendant 12 mois puis 40,99€/mois avec un engagement de 24 mois. En outre, vous bénéficiez actuellement de 50€ offerts en plus !

Dans le détail, l’offre comprend CANAL+, CANAL+ GRAND ECRAN, CANAL+ SERIES, CANAL+ DOCS, CANAL+ KIDS, CANAL+ DECALE, NETFLIX, DISNEY+, OCS, CANAL+ CINEMA, CINE+.

Pour découvrir les détails de cette offre, rendez-vous sur boutique.canalplus.com

En parallèle à cette offre spéciale Ligue des Champions, le groupe Canal+ a simplifié la clarté de ses offres avec 4 possibilités :

Canal+

Canal+ Ciné Séries

Canal+ Sport

Canal+ Friends & Family (intégrale)

CANAL+ : l’offre d’abonnement généraliste la plus complète du marché

Pour ceux qui veulent le meilleur de tout, dans toutes les thématiques. Cinéma ultra récent, Création Originale, séries internationales exclusives, et la meilleure affiche de l’UEFA Champions League, de la Ligue 1, de la Premier League, du Top 14, Grand prix de Formule 1, Grand prix de Moto GP…

Cette offre s’enrichit avec désormais 5 chaînes premiums et exclusives : CANAL+, CANAL+SERIES, CANAL+ DOCS, CANAL+ KIDS ET CANAL+ DECALE. L’ensemble des contenus est disponible à la demande avec mycanal.

Côté tarif, cette offre de base est proposée à 20,99€/mois pendant les 12 premiers mois puis 24,99€/mois pour un engagement de 24 mois et 2 utilisateurs simultanés.

Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 50€ offerts sur votre abonnement et 1 mois pour essayer grâce à notre partenariat avec la chaîne. Avec cette remise, l’abonnement sur 24 mois vous reviendra au final à 20,90€/mois environ.

Ajoutons que dans cette offre, un accès à l’offre de presse numérique Cafeyn est inclus.

Abonnement CANAL+ CINE SERIES : la garantie de ne jamais passer à côté de la série du moment

Plus besoin de choisir pour les fans de cinéma et de séries, tout y est ou presque : les chaînes CANAL+, CINE+, DISNEY+, NETFLIX, OCS, STARZPLAY.

Côté tarif, l’offre d’abonnement CANAL+CINE SERIES est proposée à 34.99€ pendant les 12 premiers mois puis 40.99€/mois pour un engagement de 24 mois, et 2 utilisateurs simultanés.

Cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 50€ offerts sur votre abonnement et 1 mois pour essayer grâce à notre partenariat avec la chaîne. Avec cette remise, l’abonnement sur 24 mois vous reviendra au final à 35,90€/mois environ.

Ajoutons que dans cette offre, un accès à l’offre de presse numérique Cafeyn est inclus.