[Bons Plans] Micromania le pack PS5 + EA SPORTS FC24 en promo avec une Opération Spéciale !

Appel à tous les amateurs de jeu vidéo et de la mythique licence de simulation de football d’EA FC –anciennement FIFA-, Micromania propose une offre exclusive à ne pas manquer.

À l’occasion de la sortie officielle du pack PS5 + EA Sports FC24, l’enseigne spécialisée dans les jeux vidéo propose une réduction sur le pack en précommande. Ne manquez pas cette belle occasion de vous offrir la console de jeu de dernière génération de SONY avec le récent jeu EA Sport FC 24.

Le pack PS5 + EA SPORTS FC24 à -19%

C’est l’offre de la semaine à ne surtout pas manquer chez Micromania. Offrez-vous le pack PS5 + le jeu de football EA Sports FC24 Standard (en téléchargement) chez la boutique en ligne, et bénéficiez d’une remise exceptionnelle de -19% sur le prix de vente habituel de la console.

PS5 + EA SPORTS FC 24 à -19% CHEZ MICROMANIA

Ainsi, pour moins de 500€, vous pouvez vous offrir la console la plus puissante de SONY (version dotée d’un lecteur de jeu), avec un accès exclusif au dernier opus du jeu de simulation de chez Electronic Arts. Réalisez dès maintenant vos précommandes, et bénéficiez de la livraison express à sa date de sortie du 29 septembre 2023.

Vivez le football autrement avec EA SPORTS FC24

Pour le lancement de son nouvel opus dédié au football, EA Sports voit grand et souhaite vous offrir la meilleure expérience de simulation de football du moment. Au programme : 19.000 joueurs sous licence, plus de 700 équipes et 30 compétitions différentes à découvrir.

Créez votre propre joueur et franchissez les différentes étapes pour devenir le meilleur joueur du monde dans le mode Carrière ou Manager.

Enfin, formez votre super-team grâce au mode Evolution Ultimate Team d’EA SPORTS FC24, et dominez vos adversaires durant vos rencontres amicales et en compétition. Rendez-vous donc chez Micromania, et offrez-vous le pack PS5 + EA SPORTS FC24 édition standard (en téléchargement) à -19%.