Bons Plans RMC SPORT + beIN SPORTS : à partir de 19€/mois pendant 6 MOIS

Le sport est toujours présent sur les antennes de RMC Sport. Du football, du sport de combat et des affiches sont à découvrir sur RMC Sport à l’occasion de l’offre Série Limitée RMC Sport + beIN Sports à partir de 19€ par mois seulement.

VOIR L'OFFRE RMC SPORT + beIN SPORTS

Toutes les offres RMC SPORT

Avec RMC Sport, vivez donc pleinement votre passion pour le sport, et ne manquez pas les meilleurs rendez-vous du football (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence…) et en sport de combat (UFC, PFL..) sur les chaînes de RMC Sport. Afin, de profiter des programmes diffusés sur les antennes de RMC Sport ainsi que sur tous vos appareils connectés grâce au streaming, sélectionnez l’offre parmi les suivantes :

RMC Sport 100% digital

L’offre RMC Sport 100% Digital vous permet de profiter de l’ensemble des programmes diffusés sur les chaînes de télévision de RMC Sport sur vos appareils connectés. Des matchs de Ligue des Champions aux combats en MMA, suivez chaque rencontre du calendrier sur votre smartphone, tablette, ordinateur, console de jeu ou encore sur votre passerelle multimédia de type Amazon Fire Stick TV ou Google Chromecast.

L’offre RMC Sport 100% Digital est disponible à partir de 19€ par mois avec 12 mois d’engagement, ou bien à 25€ par mois sans engagement.

RMC Sport + beIN SPORTS 100% digital

La seconde offre à laquelle vous pouvez souscrire chez RMC Sport est l’offre RMC Sport + beIN Sports 100% Digital à 19€ par mois engagement de 6 mois puis 29€ par mois. Grâce à cette offre, bénéficiez de l’intégralité des matchs des principales compétitions et les 5 grands championnats européens de football, les rencontres de tennis ainsi que l’ensemble de la saison en NBA grâce à beIN Sports.

RMC Sport avec un autre opérateur

En complément de ces deux offres, vous avez la possibilité d’ajouter le bouquet RMC Sport à votre abonnement TV sans changer d’opérateur.

Pour en profiter (et si votre opérateur est éligible), rendez-vous vers votre espace client. Sélectionnez le menu Bouquet TV/ TV, puis sélectionnez l’offre RMC Sport. Chez SFR, les bouquets RMC Sport sont proposés à des tarifs avantageux : l’offre

RMC Sport + beIN Sports est à 19€ par mois avec 12 mois d’engagement, RMC Sport 100% Digital à 9€ par mois avec engagement, etc.

Comment s’abonner à RMC SPORT ?

Pour vous abonner à RMC Sport, rendez-vous directement sur la boutique en ligne de RMC Sport. Cliquez sur le bouton « S’abonner » qui se trouve en haut à droite de la page. Sélectionnez ensuite l’offre qui vous convient parmi celles présentées précédemment.

Poursuivez vers les étapes de création de votre compte RMC Sport si vous n’en disposez pas encore ; connectez-vous à votre compte si vous êtes déjà client chez RMC Sport ou SFR. Terminez la souscription en indiquant vos informations personnelles, puis réalisez le paiement de votre abonnement RMC Sport.

Profitez de l’offre en Série Limitée RMC Sport + beIN Sports à seulement 19€ par mois pendant 6 mois (puis à 29€ par mois), et ne manquez plus aucun match de football européen durant les grands rendez-vous. Vivez pleinement chaque combat de boxe ou en MMA, et suivez l’évolution de la NBA sur tous vos écrans en souscrivant à cette offre exclusive RMC Sport.

Présentation de RMC SPORT en tant que diffuseur

RMC Sport est l’un des principaux diffuseurs de programmes sportifs en France. Le groupe propose à ses abonnés plusieurs heures de direct et de programmation sportive variée, avec notamment des émissions axées autour du football et des sports de combat.

Ces programmes sont accessibles en abonnement sur les chaînes TV payantes RMC Sport, ainsi qu’en streaming sur l’ensemble de vos appareils connectés : smartphone/tablette, ordinateur, console de jeu, smart TV, passerelles multimédias avec l’offre RMC 100% Digital.

Football

RMC Sport propose à ses abonnés la retransmission en direct et à la demande de nombreuses heures de programmations autour du football.

À l’occasion du retour des compétitions européennes, vivez pleinement les affiches opposant les meilleurs clubs de football en Europe avec l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, l’UEFA Europa Conférence League ainsi que l’UEFA Supercup.

Pour chaque journée de compétition en UEFA Champions League, RMC Sport est en charge de la diffusion en direct de deux rencontres. Dans les autres compétitions, RMC Sport propose une couverture intégrale des matchs, allant des phases de groupe jusqu’aux finales.

Vibrez donc au son des stades de football d’Europe, et suivez l’évolution des plus grandes équipes européennes dans leur quête d’un titre de Champion en regardant les trois compétitions et la Supercoupe d’Europe sur les antennes de RMC Sport.

Sports de combat

En ce qui concerne la diffusion de sport de combat en France, le groupe RMC Sport est la référence. Depuis plusieurs années, RMC Sport est le diffuseur emblématique des nombreux rendez-vous de sport de combat, que ce soit des compétitions françaises, européennes ou mondiales.

Ainsi, les passionnés de MMA sont les premiers à profiter d’une large programmation chez RMC Sport, avec plusieurs tournois et ligues qui sont diffusés en direct ou à la demande sur les antennes RMC Sport et sur son service de streaming :

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

UFC MMA

Bellator MMA

Cage Warriors

KSW

PFL

En plus des arts martiaux mixtes, RMC Sport diffuse également une sélection des meilleurs rendez-vous de la boxe avec les retransmissions de la Premier Boxing Champions. Enfin, RMC Sport diffuse de manière régulière des rendez-vous en Muay-Thaï et en Kick-boxing.