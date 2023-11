Bud Light redevient sponsor de l’UFC dès 2024, le plus gros contrat sponsoring de l’histoire de l’UFC ?

Il y a quelques semaines, l’UFC et Anheuser-Busch ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat pluriannuel qui débutera à partir du 1er janvier 2024.

Selon les médias américains comme ESPN ou encore Bloomberg, il s’agirait du plus gros contrat de sponsoring de l’histoire de l’UFC.

« Soyons clairs, lorsqu’on vend du sponsoring, on le fait notamment pour l’argent » explique Dana White, patron de l’UFC, à FOX News. « Mais la somme de ce contrat n’a pas été un élément principal et décisif dans ma décision ».

Dans le cadre de cet accord, le brasseur va mettre en avant sa marque Bud Light qui devient la bière officielle de l’UFC. Ou plus précisément « redevient ». Si Bud Light va succéder à la marque Modelo, partenaire depuis 2017, c’est bien la marque d’Anheuser-Busch qui était précédemment à ce rang auprès de l’Ultimate Fighting Championship. « Anheuser-Busch et Bud Light étaient les premiers sponsors bière de l’UFC il y a plus de quinze ans » rappelle ainsi Dana White, PDG de l’UFC « J’attends avec impatience les prochaines activations que nous ferons dans les années à venir »

« En tant que leaders de notre catégorie, nous sommes constamment à la recherche d’opportunités pour entrer en contact avec les consommateurs. L’UFC est devenue un poids lourd dans l’industrie du sport » ajoute Marcel Marcondes, Global Chief Marketing Officer, AB InBev.

Et les chiffres mis en avant par l’UFC donnent le tournis. Il y aurait plus de 700 millions de fans dans 170 pays à travers le monde. Bud Light sera notamment bien visible aux Etats-Unis dans l’octogone lors de chaque évènement UFC, ainsi que sur les évènements phares comme les conférences de presse et pesées.

De plus, l’UFC et Bud Light travailleront ensemble sur de la création de contenu. Sur les autres marchés internationaux, Budweiser et certaines marques locales d’AB InBev activeront également le partenariat avec l’UFC.

Pour Bud Light, notamment sponsor également de la National Football League (NFL), l’enjeu de ce partenariat sera notamment de redorer son image auprès d’une certaine cible après le bad buzz déclenché par le partenariat avec l’influenceuse transgenre Dylan Mulvaney. Ces dernières semaines, Anheuser-Busch a également lancé un plan de licenciement dans ses effectifs.

