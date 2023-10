Butagaz sponsorise 30 nouveaux clubs amateurs de handball

Suite à l’appel à candidature lancé mi-septembre, le partenaire de la Fédération Française de Handball va équiper 30 nouveaux clubs amateurs.

Grâce à cette troisième édition du programme « Au Plus Près Des Clubs » lancée en 2021 par le biais d’act for sport, 720 joueurs et joueuses vont donc recevoir des tenues adidas que les 30 clubs donneront à deux de leurs équipes de jeunes.

En 3 semaines, près de 3 000 clubs ont fait acte de candidature pour recevoir la dotation.

« En tant que fournisseur multi-énergies et multi-services présent dans les territoires français, Butagaz confirme cet engagement via le handball pour la 3ème année consécutive. A travers l’opération #AuPlusPrèsDesClubs, l’entreprise s’implique dans le sport amateur véhiculant des valeurs humaines et de partage essentielles pour nous » explique Natacha Cambriels, Présidente Butagaz SAS, dans un communiqué. « Cette année, nous allons encore plus loin dans notre démarche en récompensant les clubs engagés en faveur de l’environnement et de la transition énergétique, un enjeu important pour Butagaz ! »

