Danone s’associe à Carlos Alcaraz, étoile montante du tennis, pour promouvoir l’alimentation saine, l’hydratation et le sport auprès des jeunes, dans le cadre d’un partenariat mondial engagé.

Dans la lignée de son engagement pour Paris 2024 et fidèle à sa mission d’« apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre », Danone annonce un partenariat mondial inédit avec la star montante du tennis, Carlos Alcaraz.

À seulement 22 ans, le champion espagnol incarne une nouvelle génération d’athlètes à la fois performants, authentiques et engagés. Il devient ainsi le nouveau visage des marques et des campagnes internationales du groupe.

Cette collaboration s’inscrit dans une vision partagée : encourager dès le plus jeune âge de bonnes habitudes de vie, alliant alimentation équilibrée, hydratation saine et activité physique régulière. En tant qu’ambassadeur, Carlos Alcaraz portera ces messages à travers différents segments stratégiques de Danone, notamment les produits laitiers riches en protéines et les gammes d’hydratation. L’Espagnol apparaît déjà dans des publicités Evian par exemple.

Carlos Alcaraz, « l’enfant à l’étoile »

Pour marquer le lancement de ce partenariat, Danone a dévoilé une vidéo symbolique et poétique : l’athlète y apparaît tel un « être venu d’un autre monde », en écho à la célèbre icône de la marque, « l’enfant à l’étoile ». Une manière de souligner son rôle d’inspiration pour les générations futures.

Au-delà de son rôle de porte-voix, Carlos Alcaraz s’engagera aux côtés de Danone dans une démarche solidaire, à travers le soutien à sa fondation éponyme. Cette dernière œuvre pour promouvoir le sport, la santé physique et mentale chez les jeunes, en parfaite résonance avec les valeurs du groupe.

« Je suis fier de m’associer à Danone, une entreprise que je connais depuis l’enfance. Ma routine de sportif repose sur une hydratation saine et une alimentation équilibrée et je souhaite transmettre cette exigence à la jeune génération », a déclaré le tennisman espagnol.

Une nouvelle étape pour Danone

« Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’engagement historique de Danone : mettre la santé par l’alimentation au cœur du quotidien. Et parce que sport, nutrition et hydratation vont de pair, nous sommes ravis d’avoir Carlos à nos côtés qui incarne cette vision avec sincérité et énergie », s’est, quant à lui, réjoui Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone.

En s’alliant à l’un des sportifs les plus prometteurs de sa génération, Danone renforce son positionnement autour du bien-être, du sport et de la santé. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la volonté du groupe de rendre ses engagements plus visibles, plus concrets et toujours plus impactants.

