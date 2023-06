« Ce maillot, vous l’avez déjà vu, mais vous ne l’avez pas regardé » – Puma dévoile le nouveau maillot du RC Lens et s’inspire de la série « Lupin »

Ce matin, Puma a dévoilé le nouveau maillot domicile du Racing Club de Lens pour la saison 2023-2024 qui marque le retour du club en UEFA Champions League.

Pour accompagner la présentation de la nouvelle tunique des Sang et Or, l’équipementier et le club présentent la campagne « A nos risques et terrils ».

A l’occasion du dernier match de la saison à domicile, un supporter complice de cette opération de communication a porté le nouveau maillot du club au milieu des supporters au stade Bollaert, deux semaines avant sa sortie. Une activation révélée aujourd’hui avec la vidéo « Vous n’avez vraiment rien vu ? ».

« On ne peut pas tromper 37601 fois une personne mais on peut tromper une fois 37601 personnes » écrit le club sur les réseaux sociaux. « Ce maillot, vous l’avez déjà vu, mais vous ne l’avez pas regardé ». Une phrase et une campagne qui fait évidemment écho à la série Netflix « Lupin » avec Omar Sy.

Certains supporters présents au match se sont-ils posés des questions sur ce maillot ? La campagne publiée ce jour ne le dit pas. Le nouveau design est-il trop « banal » pour attirer l’attention ?

Dans le détail, ce nouveau maillot est à dominante jaune, paré de rayures rouges sur les flancs et de manches rouges. Le col et l’extrémité des manches arborent des liserés noirs et sang et or. Sur la face avant, on retrouve de nouveau Auchan comme sponsor maillot principal.

A l’intérieur du maillot, les supporters lensois retrouveront la mention « Pour l’amour du maillot ».