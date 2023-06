« C’est une fille » – La publicité de Banco BPI, sponsor de l’équipe du Portugal (football féminin)

Alors que la Coupe du Monde féminine 2023 de football débute le 20 juillet prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande, Banco BPI, partenaire de la sélection portugaise, a fait le buzz cette semaine avec une publicité remplie d’émotions.

Cette prochaine Coupe du Monde féminine inquiète la FIFA. Tant sur le plan de la diffusion (plusieurs pays européens, dont la France, n’ont toujours pas de diffuseur officiel) que sur les faibles ventes de billet. Mais une petite éclaircie en provenance du Portugal est venue apporter un peu de baume au cœur aux fans de football.

Publiée cette semaine, la vidéo de 2 minutes et 13 secondes met en scène l’évolution d’une fille passionnée de foot, comme son père, de sa naissance jusqu’à son premier match en équipe nationale. Une publicité rythmée par la chanson « Another Love » de Tom Odell et conçue par l’agence Dentsu Creative Portugal.

Esta é uma história sobre muitas histórias.

É sobre pessoas que decidiram nunca parar de sonhar.

E sobre pessoas que começaram a acreditar. Porque o mundo já está a mudar o mundo.#BancoBPI #FutebolFeminino #ÉUmaMenina #Navegadoras pic.twitter.com/pa6FWqiA2T — Banco BPI (@banco_bpi) May 30, 2023

Le texte, « C’est une histoire sur beaucoup d’histoires. Il s’agit de personnes qui ont décidé de ne jamais cesser de rêver. Et sur les gens qui ont commencé à croire. Parce que le monde est déjà en train de changer le monde. » accompagne la publication.

À l’origine de ce poste, la Banco de Pagos Internacionales (BPI), partenaire de toutes les sélections portugaises depuis juillet 2018.

Reprise par le média de sport portugais B24 avec le #ÉUmaMenina (c’est une fille), cette vidéo a ainsi toucher les internautes qui l’ont visionnée plus d’un million de fois (et plus de 440 000 fois sur le compte de BPI).

Commentée de manière très positive, voilà une belle manière de mettre la lumière sur la Coupe du Monde féminine 2023.

La pub incroyable au Portugal pour célébrer la première participation de l’équipe féminine à la Coupe du Monde. 😍 🎥 @banco_bpi pic.twitter.com/uQYo0YNdYt — Footeuses (@foo_teuses) May 31, 2023

Superbe pub portugaise, sur fond de relation père-fille, pour le prochain Mondial féminin 👇🏼 https://t.co/M42G3YWxsQ — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) June 1, 2023

