La marque allemande vient de dévoiler le programme « CHAMPION THE GIRLS » visant à mettre un peu plus en lumière le football auprès des jeunes filles. Adidas met notamment en scène Kaka et Alessandro Del Piero accompagnés de leurs filles.

Pour la finale de l’UEFA Champions League féminine, quelques chanceuses vont être invitées par adidas afin de suivre en tribune le match FC Barcelone – Vfl Wolsburg au Philips Stadium. À travers l’activation « Champion the girls », l’enseigne allemande veut « allumer une flamme dans la prochaine génération du football féminin ».

Dans cette prise de parole, la marque aux trois bandes évoque notamment le fait qu’à l’âge de 14 ans, les filles abandonneraient le sport deux fois plus que les garçons.

« En prenant des mesures maintenant pour inspirer la prochaine génération de femmes et de filles, nous pouvons aider à cimenter les éléments de base pour une meilleure équité dans l’avenir du jeu. » explique ainsi Gonzalo Calvo, directeur mondial de la communication de marque, des communautés et de la culture chez adidas, dans un communiqué.

Pour accompagner le lancement de « CHAMPION THE GIRLS », certains athlètes emblématiques d’adidas ont été photographié avec leurs filles. On y retrouve ainsi Kaka et Alessandro Del Piero accompagnés de leurs filles et Ian Wright, de sa petite fille. On voit également Sarah Zadrazil et Alessia Russo avec leurs mères.

Enfin, adidas va reverser 1 % des ventes nettes du ballon de la finale UWCL Pro-Ball Eindhoven (vendu 150€) au mouvement Common Goal. Une organisation qui vise à accroître la participation, la représentation et le leadership des femmes et des filles dans le football.

