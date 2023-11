« Charity Box », « Awabot »… Les initiatives solidaires du Rolex Paris Masters 2023

Pour le Rolex Paris Masters 2023 disputée cette semaine, la Fédération Française de Tennis propose de nombreuses initiatives solidaires.

Installée dans les vestiaires, une « Charity Box » récolte le matériel (raquettes, textile…) que voudront bien laisser les joueurs. Une borne de dons qui alimentera l’association Emmaüs Solidarité.

Pour la deuxième année consécutive, l’entreprise Awabot offre à des enfants hospitalisés un moment d’évasion grâce à son robot équipé de micros et caméras qui se déplace dans les travées de l’Accor Arena. À l’aide d’une application installée sur un ordinateur, les enfants peuvent piloter ce dernier

depuis leur lit d’hôpital.

Aliénor, à l’hôpital Bicêtre, a pu partager un moment avec @carlosalcaraz et Arthur Fils grâce à l’@awabot 💙#RolexParisMasters pic.twitter.com/XmOINOZz6r — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 31, 2023



Autre initiative à souligner, celle de la billetterie solidaire. Du 28 octobre à ce mardi 31 octobre, 1 600 places sont offertes à 21 associations à vocation sociale et solidaire ou structures administratives avec qui la FFT travaille de façon étroite tout au long de l’année : Apprentis d’Auteuil, Comité national Premiers de Cordée, Du Sport et Plus, Educaterra, Emmaüs Solidarité, L’Envol, Fête le Mur, la Fédération Française du Sport Universitaire, Fight for dignity, Fondation Farlet, Fondation Perce-Neige, HOPE Solidaire, Imagine for Margo, ISG Sport Business Management, mairie de Paris, Sport dans la Ville, Talis Formation, Télémaque, Tous ego par le sport, UGSEL, UNSS.

On peut également évoquer l’initiative Sound for All pour les mal et non-voyants, qu’elles soient dans le stade ou à l’extérieur. Cette radio digitale, accessible via l’application mobile officielle du tournoi, permet de retrouver l’ambiance sonore de la salle associée aux commentaires détaillés des journalistes.

Enfin, Collaboration Betters The World (CBTW), partenaire du tournoi, soutient, par son opération engagée Positive Aces, l’association ARSLA (Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du motoneurone) agissant contre la maladie de Charcot en reversant 10 € par ace marqué durant le tournoi.

