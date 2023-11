Chiffres business, activations marketing… La F1 à Las Vegas, c’est SHOW !

Cette semaine, la Formule 1 pose ses valises à Las Vegas pour l’un des Grands Prix les plus attendus de l’année.

Chiffres business, activations marketing… découvrez ci-dessous tout ce qu’il ne faut pas rater cette semaine !

La F1 à Las Vegas, les chiffres business

Après 41 ans d’absence, la F1 est donc de retour à « Sin City » (La ville du pêché). Avec une piste installée au coeur de « Las Vegas Strip » et des ses hôtels et casinos, la Fan Experience s’annonce plutôt festive sur place. Disputée de nuit le samedi 18 novembre (22H en local – dimanche 07H en France), la course offrira une carte postale colorée de Vegas aux millions de téléspectateurs à travers le monde.

L’année dernière, le Daily Mail précisait que ce nouveau Grand Prix de Las Vegas pourrait devenir le plus lucratif pour la F1 avec un montant estimé à quelques 100 millions de livres, environ 117M€ par course payés à Liberty Media.

Un investissement qui confirme la stratégie « sport spectacle » de Las Vegas qui se tourne de plus en plus sur l’organisation de compétitions sportives afin de diversifier son offre touristique.

« Cet événement offrira une expérience spectaculaire aux fans et générera des retombées commerciales durables » a précisé il y a quelques jours Greg Maffei, Président de Liberty Media. L’économie locale pourrait ainsi bénéficier de plus d’un milliard de dollars avec la course.

Concernant l’offre billetterie, chaque jour pourrait accueillir plus de 100 000 spectateurs « grand public ». Du côté des VIP, l’offre « Paddock Club » s’installera sur 3 étages au dessus des garages avec un roof top (8 000 VIP).

Les activations marketing

Course évènement, ce Las Vegas GP est évidemment une opportunité pour la F1, les écuries et les différents partenaires de prendre la parole. Découvrez ci-dessous les principales activations marquantes !

Red Bull Racing

Blue Man Group

Pokerstars sur les roues des Red Bull

Netflix organise la « Netflix Cup »

Ce mardi, la plateforme de streaming Netflix a organisé un tournoi de golf réunissant quelques pilotes de F1 et des golfeurs du PGA Tour au Wynn Golf Club. Un évènement diffusé en direct sur Netflix qui revendique une première pour elle dans le sport en live.

Cette « Netflix Cup », que vous nous avions présenté ici, aura été l’occasion pour la plateforme de streaming de s’offrir une jolie publicité. Le trou 5 était notamment consacré à la série « The Squid Game » avec présence de personnages masqués et de la célèbre poupée. Un évènement qui a également mis en lumière la nouvelle salle de spectacle « Sphere » dont le dôme extérieur est un écran vidéo géant.

BWT Alpine F1

Alpine F1 dévoile une collection avec Palace en vue du GP de Las Vegas

Avant le GP de Las Vegas, l’écurie lance la collection « Palace Kappa for Alpine », et en profite pour introduire un nouveau design « contemporain » produit par Kappa.

« C’était une première pour Alpine de travailler sur un tel projet commun, où la mode rencontre si parfaitement les marques de sport. » déclare le vice – président du sponsoring, des partenariats et de la communication d’Alpine, David Gendry. « Le processus créatif et les échanges de ces derniers mois ont été incroyables et c’est avec une grande fierté que nous dévoilons une édition unique de l’A523, inspirée du désert qui entoure Las Vegas. »

AlphaTauri

Le héros japonais Gundam débarque en F1 avec AlphaTauri pour le Grand Prix de Las Vegas