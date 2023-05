Classement Forbes 2023 : Le TOP 10 des sportifs les mieux payés a cumulé 1,113 milliard de dollars, un record historique (mai 2022-mai 2023)

Hier, le média américain Forbes a publié son traditionnel classement des sportifs les mieux payés sur 12 mois. Pour son classement 2023, les dix premiers athlètes ont cumulé 1,113 milliard de dollars, un record historique.

Pour son classement, Forbes a pris en compte les revenus (sur et en dehors des terrains) gagnés entre le 1er mai 2022 et le 1er mai 2023. Dans sa méthodologie, le média prend en compte les salaires et les primes pour les revenus « on-field » et une estimation des revenus sponsoring, marketing, licensing et cessions d’entreprises pour le « off-field ». Pour les joueurs de football et joueurs NBA, le salaire est pris sur la saison en cours entière. Ne sont pas pris en compte les intérêts liés aux investissements, dividendes… Ajoutons que Forbes ne déduit pas les taxes, impôts et autres frais d’agents.

Joueur du club saoudien d’Al Nassr depuis janvier 2023, Cristiano Ronaldo occupe la première place du « World’s 10 Highest-Paid Athletes 2023 » avec un total estimé à 136 millions de dollars selon Forbes dont 90M$ de revenus « off-field ».

Notons que Roger Federer, officiellement retraité depuis septembre, fait une dernière apparition dans le classement des sportifs – en activité – les mieux payés en occupant la 9ème place avec 95,1M$ dont 95M issus du sponsoring.

Dans le TOP 10, on retrouve 5 sports différents avec le football, le basketball, la boxe, le golf et le tennis.

Le Qatar (Paris Saint-Germain) et l’Arabie Saoudite (LIV Golf) apparaissent plus que jamais comme deux acteurs majeurs du sport business mondial et de son économie.

TOP 10 des sportifs les mieux payés (classement Forbes 2023)

1/ Cristiano Ronaldo : 136M$ (46M$ en salaires + 90M$ en sponsoring)

2/ Lionel Messi : 130M$ (65M$ en salaires + 65M$ en sponsoring)

3/ Kylian Mbappé : 120M$ (100M$ en salaires + 20M$ en sponsoring)

4/ LeBron James : 119,5M$ (44,5M$ en salaires + 75M$ en sponsoring)

5/ Canelo Alvarez : 110M$ (100M$ sur le ring + 10M$ en sponsoring)

6/ Dustin Johnson : 107M$ (102M$ sur les greens + 5M$ off-field)

7/ Phil Mickelson : 106M$ (104M$ sur les greens + 2M$ off-field)

8/ Stephen Curry : 100,4M$ (48,4M$ en salaires + 52M$ en sponsoring)

9/ Roger Federer : 95,1M$ (0,1M$ prize money + 95M$ en sponsoring)

10/ Kevin Durant : 89,1M$ (44,1M$ en salaires + 45M$ en sponsoring)

A relire