Combien d’abonnés au « Pass Ligue 1 » de Prime Video en septembre 2023 ?

Diffuseur de la Ligue 1 Uber Eats depuis 2021, Amazon Prime Video ne communique pas sur le nombre d’abonnés à son offre « Pass Ligue 1 ».

Pour avoir une idée du nombre de suiveurs réguliers du championnat de France sur la plateforme, il est toujours intéressant de suivre les chiffres de NPA Conseil et Harris Interactive sur le sujet à travers le Baromètre des usages audiovisuels (ex-Baromètre OTT).

A la fin du mois de septembre et selon l’étude, le Pass Ligue 1 retrouverait son niveau du printemps 2023 avec un nombre d’abonnés « en rebond » sensible par rapport à la fin de la saison 2022/2023, et une « pénétration équivalente à celle de la fin mars 2023. Sans retrouver le plus haut de la fin 2021, celui-ci se situe au-dessus de la performance à fin septembre 2022 (5,0%) et plus encore septembre 2021 (4,7%) »

Alors que LFP MEDIA a lancé il y a quelques semaines son appel d’offres des droits de la Ligue 1 pour le cycle 2024-2029 (aucun des 5 lots n’a été attribué après la mise en vente initiale), le baromètre fait état de 1,7 million d’abonnés au Pass Ligue 1 en septembre 2023.

