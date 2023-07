Comment Coca-Cola compte vous recruter pour porter la Flamme Olympique de Paris 2024

À un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, Coca-Cola dévoile sa campagne promotionnelle qui permettra à 1 000 personnes de porter la torche olympique lors du relais de la Flamme.

L’archer de Barcelone en 1992, Muhammad Ali à Atlanta en 1996, David Beckham à Londres en 2012… On ne compte plus les « moments iconiques » dans l’histoire des Jeux liés au relais de la flamme olympique. Un évènement dans l’évènement qui au fil des années a également été la cible de nombreuses protestations.

L’année prochaine, Coca-Cola, l’un des partenaires mondiaux du Comité International Olympique (CIO), va donc faire participer plus de 1000 personnes à cette course si particulière. En septembre 2022, la marque avait ainsi officialisé son parrainage du Relais de la Flamme Olympique de Paris 2024, lui permettant ainsi de faire gagner des places. « Les personnes sélectionnées vont parcourir entre 200 et 400m avec la flamme. Le relais traverse 400 villes dont 65 villes étapes. Ça va être génial ! » nous précise Marine Carrié, responsable communication de Coca-Cola France.

Pour faire partie de ces chanceux, il faut répondre à un questionnaire avant le 15 octobre 2023. Il faudra aussi rédiger une lettre de motivation pour vous différencier des autres. Et si vous ne décrochez pas votre place avec Coca, vous pourrez toujours tenter votre chance avec les autres partenaires du Relais. Au total, Paris 2024 recherche 10 000 porteurs baptisés « les éclaireurs ».

Un appel à candidature qui est également mis en avant lors de la tournée estivale de la marque. Sur le « Village Coca-Cola » (11 villes), il est ainsi possible de s’inscrire directement pour postuler. « L’idée de ce village c’est de présenter ce qu’est le relais de la flamme olympique » ajoute Marine Carrié.

Sur le « Village Coca-Cola », les visiteurs pourront également repartir avec une souvenir vidéo 360° avec la torche Olympique de Paris 2024 à la main.

Une campagne nationale d’envergure (que vous ne devriez pas rater)

Pour promouvoir cette occasion unique qu’offre la marque américaine, Coca-Cola lance une campagne promotionnelle nationale sur une période de 3 mois, de mi juillet à mi octobre. Une campagne 360° déclinée sur tous les supports de communication et qui permettra selon la marque de soda d’atteindre 500 millions de contacts en points de vente, e-commerce, social media et digital.

En plus des visuels « Courez pour l’histoire, portez la magie de la Flamme » qui seront notamment visible en affichage (voir plus bas), la campagne de recrutement sera mise en avant sur les produits des marques Coca-Cola, Coca-Cola Sans Sucres et Fuze Tea avec un QR code. Un spot vidéo (ci-dessous) a également été réalisée.

Aussi, « une animation inédite, ludique et innovante » a été « installée dans 5 abribus en France (Paris, Marseille, Lille, Nice et Montpellier) ». Un miroir pour se prendre en photo avec la torche Olympique de Paris 2024 sera ainsi à la disposition des français. Une activation sur le jeu vidéo en ligne GeoGuessr est également proposée.

