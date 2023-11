Comment les Alpes Françaises ont officialisé leur candidature pour les Jeux Olympiques d’hiver 2030

Ce mardi 7 novembre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a officiellement présenté son dossier de candidature pour organiser les Jeux d’hiver 2030 à la Maison du sport français.

Par l’intermédiaire de David Lappartient, Président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Marie-Amélie Le Fur, Présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF), Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et avec la participation des athlètes Marie Bochet et Martin Fourcade, le projet a ainsi été présenté à la Maison du sport français.

Pour accompagner cet acte de candidature, le CNOSF a réalisé une vidéo de 3 minutes dans laquelle plusieurs athlètes apportent leur soutien aux Alpes Françaises pour 2030.

Ce dossier a donc été transmis aujourd’hui au Comité International olympique (CIO). Le CIO va maintenant étudier la faisabilité de ce projet avant l’audition de l’équipe de candidature française devant la commission du comité, le 21 novembre prochain. L’organisation de ces jeux d’hiver en France ferait également office de lien logique avec les Jeux de Paris 2024.

La Commission exécutive du CIO annoncera début décembre les candidats retenus pour la seconde phase de candidature, dite du dialogue ciblé. L’attribution des Jeux d’hiver de 2030 sera annoncée en 2024.

