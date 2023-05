Comment Nike et la NBA ont célébré la « NBA Lottery » à Paris en présence de Victor Wembanyama

Alors que Victor Wembanyama vient d’apprendre que les San Antonio Spurs auront le premier choix lors de la Draft 2023 le 22 juin prochain, son équipementier personnel et la NBA sont déjà prêts.

Il n’est même pas encore en NBA que la ligue se frotte déjà les mains. Hier soir, avait lieu la loterie de la Draft NBA. Un tirage au sort qui permet de connaître l’ordre dans lequel les franchises choisiront les joueurs lors de la Draft 2023. Un événement qui aura lieu le 22 juin prochain au Barclays Center de Brooklyn.

Une loterie à laquelle a évidemment assisté le prodige du basket français. La NBA faisait même gagner 2 places pour être témoin de cette soirée si cruciale pour l’avenir du basket. Ainsi, il était possible de s’inscrire et d’accompagner « Wemby » pour cette soirée.

Une soirée chez Nike

De son côte, Nike, l’équipementier du français (et de la NBA), a accueilli Wembanyama et ses proches pour une soirée spéciale (Lottery Party) organisée dans son magasin des chez Champs Elysées, la « Nike House of Innovation PAR/002 ». Le joueur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, également ambassadeur Nike, était notamment présent.

Le 1er picks de la #NBADraftLottery est attribué aux San Antonio @Spurs Wemby 💬

« Mon coeur bat très fort, un moment dont je me rappellerai toute ma vie.

J’adore le Texas, j’y suis déjà allé. » Réponse finale lors de la #NBADraft 2023 !! pic.twitter.com/dAMpNwo6Zj — NBA France (@NBAFRANCE) May 17, 2023

L’occasion pour la marque au swoosh de produire et partager de nombreux contenus sur les réseaux sociaux et d’accueillir quelques médias.

Sur Instagram, Nike a par exemple partagé une photo avant la loterie, avec la légende « Vous pensez que Wemby va changer le basket ? Pensez plus grand. L’attente est presque finie ». Et puis, une vidéo de la réaction de l’intéressé avec l’inscription « C’est ici que tout commence ».

beIN SPORTS, le diffuseur de la NBA en France a notamment pu vivre de l’intérieur cette soirée avec également une interview de Victor Wembanyama par Rémi Reverchon diffusée dans l’émission NBA Extra.

Les Spurs déjà en fête !

Sur ces mêmes réseaux sociaux, les vidéos d’extase des fans des Spurs ont rapidement envahi la toile.

Considéré comme LE plus grand espoir du basket, celui qu’on surnomme « Wemby » représente à lui seul, un potentiel économique hors norme. A tel point qu’Adrian Wojnarowski, journaliste spécialisé NBA, déclarait en octobre dernier « Un président m’a dit que la draft de Victor Wembanyama pourrait faire grimper la valeur de la franchise de près de 500 millions de dollars. »

Un montant qui pourrait, selon toute vraisemblance, s’ajouter à la valeur de la franchise texane si le français rejoignait les Spurs dans quelques semaines. L’histoire est d’autant plus symbolique, San Antonio étant l’équipe NBA marquée la plus « frenchie » avec notamment le passage de Tony Parker.

