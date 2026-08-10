Où regarder le Real Madrid de Kylian Mbappé, le FC Barcelone ou encore l’Atlético de Madrid cette saison ? Pour la saison 2026-2027, les habitudes des fans français de Liga vont changer. Après plusieurs années sur beIN SPORTS, le championnat espagnol sera désormais diffusé en France par DAZN et Disney+. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder la Liga cette saison.

DÉCOUVRIR L’OFFRE DAZN

La Liga quitte beIN SPORTS en France

C’est l’un des principaux changements de la rentrée pour les amateurs de football espagnol. À partir de la saison 2026-2027, beIN SPORTS n’est plus le diffuseur de la Liga en France.

LaLiga a conclu de nouveaux accords de diffusion avec DAZN et Disney+ pour trois saisons, couvrant les exercices 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.

Pour les supporters français, le changement est important : deux plateformes de streaming vont désormais se partager – ou plus exactement co-diffuser – le championnat espagnol.

Où regarder la Liga en 2026-2027 ?

Bonne nouvelle pour les fans : il ne sera pas nécessaire de cumuler les abonnements DAZN et Disney+ pour regarder tous les matchs.

Les deux plateformes proposeront chacune les 10 rencontres de chaque journée de Liga, soit l’intégralité des 380 matchs de la saison.

Concrètement, un abonnement à l’une des deux plateformes doit donc permettre de suivre l’ensemble du championnat.

Les fans du Real Madrid pourront ainsi suivre tous les matchs de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Même chose pour ceux du FC Barcelone, de l’Atlético de Madrid et des autres clubs de Liga.

Regarder la Liga sur DAZN

Déjà bien installé dans le paysage audiovisuel sportif français, DAZN renforce considérablement son catalogue football avec l’arrivée de la Liga.

La plateforme possède notamment les droits de la Serie A italienne et de la Copa del Rey et distribue également Ligue 1+.

Selon les tarifs affichés par DAZN à l’approche de la saison 2026-2027, l’abonnement DAZN est proposé à 10,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois ou 14,99 euros par mois sans engagement.

Attention toutefois : les offres et promotions commerciales de DAZN pouvant évoluer au cours de la saison, il convient de vérifier le tarif proposé au moment de la souscription.

Avec l’arrivée du championnat espagnol, DAZN devient en tout cas une option particulièrement intéressante pour les supporters qui souhaitent regrouper plusieurs compétitions de football sur une même plateforme.

DÉCOUVRIR L’OFFRE DAZN

Regarder la Liga sur Disney+

C’est la grande nouveauté de cet accord : la Liga fait son arrivée sur Disney+ en France.

Le groupe Disney développe progressivement son offre sportive en Europe en s’appuyant notamment sur la marque ESPN. La Liga va ainsi permettre à Disney+ d’accélérer son positionnement sur le sport en direct.

Comme DAZN, Disney+ doit proposer l’intégralité des 380 rencontres de Liga au cours de la saison.

Pour les foyers déjà abonnés à Disney+ pour ses films et séries, l’arrivée du championnat espagnol pourrait donc rendre l’offre encore plus attractive.

Les modalités précises d’accès à la Liga selon les différentes formules Disney+ et les éventuelles évolutions tarifaires devront néanmoins être surveillées au lancement de la compétition.

Faut-il s’abonner à DAZN et Disney+ ?

Non.

C’est probablement le point le plus important à retenir pour les supporters : les droits ne sont pas répartis avec, par exemple, cinq matchs exclusivement sur DAZN et cinq autres sur Disney+.

Chaque diffuseur dispose des 10 matchs de chaque journée.

Un supporter souhaitant uniquement regarder la Liga pourra donc choisir la plateforme qui lui convient le mieux en fonction du prix, des autres contenus proposés ou encore de ses habitudes d’utilisation.

DAZN pourra notamment séduire les gros consommateurs de sport et de football, tandis que Disney+ pourra constituer une alternative intéressante pour les foyers qui utilisent déjà la plateforme pour ses contenus de divertissement.

Quand débute la Liga 2026-2027 ?

La nouvelle saison de Liga débute le week-end du 15 août 2026.

La première journée donnera donc le coup d’envoi de cette nouvelle ère audiovisuelle en France, avant une saison qui sera notamment rythmée par les performances du Real Madrid et du FC Barcelone.

Avec DAZN et Disney+ comme nouveaux diffuseurs jusqu’en 2029, les fans français de football espagnol vont devoir prendre de nouvelles habitudes pour suivre leurs clubs favoris.